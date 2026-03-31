小馬智行稱Robotaxi業務步盈利拐點 擬擴車隊至3000輛 進駐20城市

小馬智行（2026）聯合創始人、CFO王皓俊來港接受訪問時表示，公司無人的士（Robotaxi）業務已踏入盈利拐點，今年將以共建模式、輕資產擴張為主軸，力爭年內車隊擴至3,000輛、進駐20個城市，實現收入增長3倍。王皓俊特別提到，Robotaxi成本結構中硬件與營運各佔一半，不少企業只專注硬件降本，卻忽略營運優化，這正是Tesla無人的士項目屢次延遲的關鍵。

漸轉共建模式 年內毋須融資

王皓俊指出，小馬早年在北上廣深以全自建模式驗證商業模式，現逐漸轉向共建，專注AI駕駛核心技術，車輛資產與資本開支由合作夥伴承擔。他強調，今年整體資本開支會上升，但增速將明顯低於收入增速，加上公司現金儲備充足，年內毋須進行新一輪融資。

為進一步提升盈利，他表示，小馬建立了專屬無人駕駛的營運體系。不同於傳統網約車依賴司機處理充電、清潔，公司將遠程協助人車比提升至1:30，並設立網格員快速應對突發狀況，相關標準流程可輸出給合作方。未來隨規模擴大，會引入自動洗車、智能充電等設備，目標將車輛與維護人員比例提升至1:50至1:100，進一步攤薄成本。共建模式的商業分成上，王皓俊稱，小馬負責的AI司機在GMV中佔大頭，比例與人類司機相近。

王皓俊提到，有些OEM例如Tesla技術實力強，但缺乏高效的無人車營運體系，難以支撐大規模商業化。他強調，L4級無人駕駛技術門檻極高，與L2有本質分別，傳統車企並非輕易可以切入，小馬已在廣州、深圳驗證單車盈利，更具優勢。

或簡化全車座椅布局至兩個

降本方面，王皓俊表示，第七代車輛硬件成本已較上代降三成，未來不會單靠減少激光雷達，而是以360度雙傳感器備份設計保障安全。他又稱，因Robotaxi毋須駕駛員，因此更大降本空間來自取消駕駛位相關昂貴配置，同時因用戶多偏好獨乘私隱，可能會簡化全車座椅布局至兩個左右。

全球布局上，他表示，歐盟大國法規推進較慢，小馬優先選擇克羅地亞等政策靈活的細小市場，以技術授權模式運作；中東方面，卡塔爾已開收費服務，杜拜年內目標落地全無人營運。國內則以廣深為核心，藉大灣區政策優勢，加快進入長沙、杭州等新一線城市。