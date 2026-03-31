智元機器人夥中大建具身智能聯合平台 第1萬部人形機器人已下線

具身智能企業智元機器人今日（31日）與香港中文大學舉行戰略合作啟動儀式，宣佈共建具身智能產學研聯合平台，雙方將圍繞具身通用大模型的前沿研發及人才培育展開深入合作，冀進一步加強香港在具身智能領域的科研與轉化能力。另一方面，是次合作公布前一日，智元第1萬部人形機器人下線，成為業內首批實現萬台級量產的企業之一；而由5,000部增至10,000部僅用了3個月，較前一階段生產速度提升逾4倍。

提供研發資金 開放實習崗位

根據合作安排，智元將提供專項研發資金、機器人硬件平台、高質量數據資源及多元化應用場景支持；中大則依託其在人工智能領域的學術優勢，組織一流科研團隊與智元機器人的研究及工程團隊開展協同創新。

雙方亦計劃建立常態化的高層次人才聯合培養機制，其中智元將在首期合作中最大化開放實習崗位，並支持中大學生及青年學者在具身智能領域的相關課題研究，為香港本地創科發展儲備高素質的實戰型人才。

解決方案正進入工業生產流程

目前，智元的解決方案已在物流、展廳導覽、零售、酒店服務及教育等場景中投入應用，並逐步進入工業生產流程。在工業場景中，智元G2人形機器人已應用於平板生產線的精準裝卸工序，亦進入高精密裝配流程，部分工序節拍最快達12.97 秒，成功率逾99%。

受國際市場需求帶動，這批機器人中已有相當數量部署於海外市場。從歐洲、北美，到日本、南韓、東南亞及中東等重點市場，客戶需求正由早期試點逐步轉向重複採購及規模化部署，印證其智能系統在不同市場的通用價值。