Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港證券業去年盈利及交易額創5年新高 淨佣金收入增50%

商業創科
更新時間：16:28 2026-03-31 HKT
發佈時間：16:28 2026-03-31 HKT

證監會今天（31日）發布證券業財務回顧報告指出，香港證券經紀行的財務表現在2025年依然強勁，淨盈利總額按年急增62%至717億元，創5年新高。同時，證券業的交易總額亦按年攀升52%至219萬億元，打破2021年創下的前高位。

報告指出，各項主要業務的收入普遍錄得雙位數的百分比增長，當中來自證券交易的淨佣金收入、提供意見及包銷收入，以及資產管理相關收入分別增加50%、27%及30%。

C組經紀行淨盈利增幅最大

此外，2025年所有香港聯交所參與者的合計淨盈利總額為354億元，較去年增加62%。C組經紀行的淨盈利升約77%至61億元，以百分比計增幅最大。B組經紀行的淨盈利攀升67%至168億元，而A組經紀行的淨盈利則增加49%至125億元。

平均證券融資抵押品比率由2024年的3.9倍升至4.5倍，而未清繳保證金貸款同步按年上升22%，可見行業亦呈現穩健的增長勢頭。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，2025年業界整體表現亮麗，各大業務範疇的收入均見增長，反映全球投資者對本港市場的信心日增，亦凸顯證券業在瞬息萬變的市況下保持堅韌。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
01:34
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
影視圈
15小時前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
6小時前
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
影視圈
3小時前
資深大律師｜六人獲委任 委任典禮5.16舉行
社會
6小時前
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
飲食
2026-03-30 15:24 HKT
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
生活百科
4小時前
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
郭藹明神秘家底大揭秘  《東周刊》獨家揭細妹超猛料  主理國際級會計師事務所拉頭馬
郭藹明神秘家底大揭秘  《東周刊》獨家揭細妹超猛料  主理國際級會計師事務所拉頭馬
即時娛樂
6小時前
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
施明離世丨出身演藝世家與華娃黃霑鄧梓峰屬親戚 身手了得曾為史泰龍任女保鑣
施明離世丨出身演藝世家與華娃黃霑鄧梓峰屬親戚 身手了得曾為史泰龍任女保鑣
影視圈
4小時前