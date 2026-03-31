AEON料港零售逐步企穩 旅遊復蘇助帶動市場活力
更新時間：16:23 2026-03-31 HKT
發佈時間：16:23 2026-03-31 HKT
發佈時間：16:23 2026-03-31 HKT
AEON信貸財務（900）董事總經理魏愛國表示，對本港零售業持審慎樂觀態度，當前正逐步企穩並呈現復蘇態勢。董事副總經理魏黎玉光亦指，旅遊業已出現回暖跡象，加之政府推出系列支持政策，預計旅遊復蘇將進一步帶動香港零售市場活力，為相關業務增長帶來積極支撐。
鼓勵持卡人增加本地消費
魏愛國又指，該公司針對信用卡用戶在香港地區推出如「6%返現計劃」，以此鼓勵持卡人增加本地消費，推動信用卡業務收入增長。
中東方面，魏愛國則認為對業務影響不大，但長遠來看不排除資金將湧入香港，帶動香港本地經濟發展及消費。
對於未來收入及淨利息收入展望，魏愛國指，將持續推進既定戰略落地，通過電商生態整合、數字化轉型，穩步提升收入水平，為股東創造穩定回報。
新評分模型控制減值撥備
針對減值撥備改善，魏愛國表示，減值撥備的優化核心得益於信貸評估體系的全面升級，集團已採用全新評分模型，整合外部信貸機構數據與內部客戶信息，並引入人工智能等新技術迭代優化模型精度，有信心持續控制減值撥備水平，維持資產質量穩定。
純利升17% 派息增32%
期內，AEON信貸財務錄得純利4.68億元，按年升16.91%；末期息每股33仙，按年增32%；收入18.25億元，按年升3.75%；淨利息收入14.17億元，按年增5.2%；減值虧損及減值準備降至4.22億元，按年收窄5.5%。
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