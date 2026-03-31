內地據報加強離岸信託徵稅 瞄準超級富豪 要求申報股息和股份處置

據彭博報道，中國監管機構正加強對部分持有香港上市公司股份的離岸信託徵稅力度，瞄準這種中國超級富豪在海外進行數十億美元投資的常用路徑。

或尋求徵稅20%及附帶罰款

報道引述知情人士指出，江蘇、深圳等省市的相關部門已要求這些信託的所有者申報包括股息和股份處置等投資收益在內的詳細財務信息，而上海在2025年初已開始要求申報過去兩年的收益信息。其中一位知情人士表示，在至少一例個案中，地方稅務機關尋求對投資收益徵稅20%並附帶額外罰款。另一個省的有關部門亦正要求披露過去兩年從離岸信託取得的收益。

加大對境外資產稅務清查

報道指出，此舉凸顯出當局正整治長期以來被視為稅收執法灰色地帶的離岸架構，也是中國加大對境外資產應繳未繳稅務清查力度的一部分。目前被稅務部門重點關注的這類信託，常用於投資在境外註冊成立、但為投資者提供投資中國企業渠道的所謂紅籌公司。

報道又指，長期以來離岸信託一直是尋求赴港上市公司股東青睞的工具，部分原因在於其很大程度上不受內地稅務機關監管。不過，隨著監管關注度上升，一些企業所有者在為即將進行的香港IPO設立此類持股架構時已顯露出猶豫。

早前已傳出加強紅籌上市審查

對於離岸信託審查影響紅籌公司上市，報道指紅籌架構允許中國企業通過境外實體發行股份，而這些實體持有其在中國內地的資產和業務，例如中移動（941）和中海油（883）就是通過這一方式在港上市的代表性企業。

然而，中證監今年已傳出加強對紅籌公司赴港上市的監管審查，理由是部分紅籌企業股權透明度低、合規風險相對較高，而一些擬上市企業亦被建議拆除紅籌結構，並使用境內主體尋求香港上市。

目前對信託收益的整頓，料為中國超級富豪帶來巨大不確定性。知情人士透露，目前尚不清楚檢查人員將追溯相關收入到多早，也不清楚是否會施加處罰。事實上，中國近來在資本流出問題上採取了更強硬立場，包括兩家跨境線上券商決定從內地應用程式商店中下架其交易平台。