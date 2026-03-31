港大擬融資10億美元 成本港大學發債領頭羊 料減少依賴政府撥款

政府將推出3幅北都大學城用地，供資助大學與自資院校發展，擬申請用地擴充的香港大學，透過滙豐於本周舉辦非交易路演（Non-Deal Roadshow，NDR）投資者會議，為發債鋪路。港大昨晚公布已簽訂10億美元中期票據集資計劃，將可發行債券應付資金需要。若發債成事，港大將成為本港首間發債集資的大學，有望減少政府資金的依賴。有立法會議員指，港大發債是有「底氣」的做法，不排除其他大學院校會仿效其做法。

港大昨晚證實已簽訂一項10億美元中期票據集資計劃，將可發行債券應付資金需要，並指投資者可聯絡港大財務及企業管理處，獲取相關資訊。本報昨電郵查詢，至截稿前仍未有回覆。

透過滙豐安排投資者會議

據外電報道，港大正透過滙豐於本周三及四一連兩天安排投資者會議，而港大財務處長及債務融資與投資者關係主管等校方代表，預計將出席NDR會議，同時有本地媒體報道，定息工具交易員、金融機構及對沖基金等機構投資者據悉亦獲邀參加。

FSMOne（香港）總經理陳家朗表示，潛在債券發行人舉辦NDR旨在接觸潛在投資者，探討他們的興趣，而潛在發行人亦會分享到其財務狀況，並會在NDR後很快便會發債，此為市場慣例。投資者固然最想了解潛在發行人的信貸狀況及債券收益率水平。若港大落實發債，相信亦屬投資級別的高質債券，適合追求穩定回報的投資者。

他指出，參考機管局去年初發行的10年期債券收益率，港元及美元部分別約3.1%及4.5%，故若港大發債，收益率應高於機管局同期債息20至30點子才有吸引力。

議員形容發債是有「底氣」做法

立法會教育事務委員會主席劉智鵬分析，近年公共財政緊張，資助大學難以申請巨額撥款，形容「拿錢不容易」；而政府就北都大學城推出的100億元貸款，亦未必足夠，並說：「100億不可能只分給一至兩間學校，即使院校分到也可能只獲20至30億左右，不論是哪間學校進場，都要自己想辦法填數。」他續稱政府近年撥給八大的資源，已少於大學自行賺取的盈利，「與其問政府貸款，不如自己計好數發債，不失為一個辦法」。

劉智鵬形容港大決定發債的「底氣」，在於港大是八大當中財力最雄厚的院校，財政上能夠負擔得到，「如果想大手在北都發展，所需投入肯定不少，除了建樓以外設備都很昂貴」，他不排除港大是「拋磚引玉」吸引其他投資方。他相信，港大做法對於籌備本港第三間醫學院的科技大學，以至其他院校都有參考價值，惟各校發債與否，須視乎在北都發展計劃如何。

根據港大發表的2024/25年度財務報告顯示，連同大學附屬公司和部門，共錄得48.14億元盈餘，按年增逾2成，為八間大學中最多。港大於早前的新春媒體聚會上曾不排除發債融資。