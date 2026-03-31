AI替代焦慮衝擊IT外判企業 內企紛設「龍蝦項目組」 印度及菲律賓成重災區

早前一則「網易計劃使用AI清退全部外判員工」的傳言引爆行業焦慮，雖然網易（9999）官方已闢謠，但後續社交平台上「一天送走一百人」、「一組裁70%」的細節帖子還是引發大量圍觀。這場風波之所以震動行業，只因精準擊中了對AI替代的集體焦慮。中國互聯網公司爭相成立「龍蝦項目組」，用AI取代重複工種，有職員直言「執行類工作全部完蛋」；印度方面，IT外判企業股份遭遇拋售；而在菲律賓，國際勞工組織估計逾四分一勞工面臨AI衝擊。學者警告，企業正從尋求「更便宜的人力」轉向「更便宜的AI」，此趨勢恐加劇社會不平等，個人及國家層面均受衝擊，需政府以政策干預及提供技能培訓來應對。

遊戲公司：執行類工作恐完蛋

廣州一間遊戲公司銷售經理李晶蓮向記者表示，公司已成立龍蝦項目組，「據我了解，不止遊戲公司，幾乎所有互聯網相關企業都成立了龍蝦項目組。一旦有公司跑出成功項目，估計就會迎來一輪裁員，別說外判員工，連執行類工作都完蛋了。

事實上，AI發展日新月異，能力越來越強，在以遊戲為代表的互聯網公司已相當普遍。在早前的業績當中，網易提及重點布局AI原生研發管線、AI原生玩法等領域，其中AI原生研發管線已覆蓋原畫、模型、動畫、音頻、關卡、測試等全流程生產場景，部分環節效能提升300%。

AI繪圖成熟 速度及價格具優勢

廈門遊戲公司吉比特董事長盧竑岩更直言，在AI繪圖方面，「團隊會讓AI替代外判去完成一些比較簡單、重複的工作，從而降低成本。」他指出，公司一直有在使用AI相關工具，尤其在AI繪圖上，目前的AI工具技術已相當成熟，無論在速度還是價格上都更具優勢。

印度IT外判產業大受衝擊

中國只是一個縮影，全球外判行業看似都將面臨AI技術的衝擊。以印度為例，該國規模曾達3,000億美元的IT外判產業，正面臨人工智能帶來的衝擊。早在2月初，當地科技股便經歷前所未有的拋售潮，事緣AI公司Anthropic旗下的Claude推出一款新工具，聲稱可自動化處理法律、合規及數據流程等關鍵業務，直接衝擊這類勞動密集型行業的商業模式。

過去35年，印度軟件產業創造了數百萬個白領職位，催生了一個雄心勃勃且購買力強勁的新中產階級。然而不少科技公司已就IT服務可能在2030年前消失發出警告，例如Anthropic則預警，AI可能消滅50%的入門級白領職位。

菲律賓25%就業人口受影響

菲律賓是另一個重災區。國際勞工組織（ILO）最新研究簡報估計，菲律賓約有1,270萬名勞工，正面臨某種程度被人工智能取代的風險，相當於該國超過四分之一的就業人口，在東盟經濟體系當中比例最高，而女性正處於這波技術衝擊的核心。

該組織分析，女性受人工智能影響的比率是男性的兩倍，尤其是在文書、行政及服務崗位的年輕、受過教育女性。國際勞工組織警告，人工智能的風險並非性別中立，若缺乏針對性干預，人工智能可能加劇婦女及青年現時已面對的不平等現象。

在不安情緒中，也有印度IT巨頭試圖安撫市場，稱擔憂被誇大。凱捷集團旗下WNS的行政總裁穆魯格什（Keshav Murugesh）表示，AI可能創造更多就業機會，技術將創造一個與現今不同的商業模式，為僱員提供合適的長期機會。

尋求「更便宜AI」 非更便宜人力

理大應用社會科學系助理教授區倬豪認為，數字化技術正從根本改變企業的外判決策模式。他指出，傳統外判主要基於勞動力成本考量，企業傾向將呼叫中心等業務外判至菲律賓、印度等薪資較低國家，但這些產業目前正面臨生存危機。企業如今更多轉向利用AI節省勞動成本，尋求「更便宜的AI」而非更便宜的人力。

區倬豪認為，AI很可能會加劇社會不平等，這種不平等在個人及國家層面都會顯現。以個人層面來說，出身優越的人更容易獲得學習AI機會。以國家層面來說，依賴呼叫中心等行業的國家，更易受AI衝擊而進一步落後。

專家倡政府加強監管及培訓

被問及AI對勞工權益影響，區倬豪坦言，早在AI出現之前，有些企業已採用非標準僱傭合約降低成本，新技術只會刺激企業進一步削減成本。他建議加強政府監管，為失業人員提供技術培訓，並扶持那些必須靠人類本能、感覺、同理心與創意的行業。他認為AI出現正值ESG討論升溫，政府可藉此鼓勵企業平衡效率與可持續發展，造福社會。