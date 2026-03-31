香港科技探索攻生命科學 盼延長人類壽命 肢解動物做實驗 分離頭部存活7小時或為全球首例

香港科技探索（HKTV，1137）收市後公布，去年度虧損近1.5億元，按年擴大1.2倍，且首次披露自2021年起投資一項探索生命科學研究項目，投資額累計逾4,450萬元，而且研究團隊已進行38次實驗，將動物的肢體或頭部與身體分離，分離後的肢體和頭部最多可維持生命活動分別約46小時和約7小時。香港科技探索股價半日跌約0.8%，報1.3元。

公告指出，集團對生命科學項目極度重視，已歷時4年，研究工作由位於兩個國家的兩支專業研究團隊進行，目前由超過20位專業人員，包括大學教授、醫生及專業醫療團隊所組成，致力發展並調整用以維持身體器官，如肢體和頭部存活的設備。研究團隊已進行38次實驗，將動物的肢體或頭部與身體分離。根據對電刺激的神經肌肉反應，分離後的肢體最多可維持生命活動約46小時；而根據透過表面電極或深層電極測量所獲得的腦電圖（EEG）記錄，分離後的頭部最多可維持生命活動約7小時。研究團隊認為，這是全球首例。

若集團研發的技術成功，它們將有望適用於器官移植，甚或延長人類壽命。惟目前無法準確預測該項目的成功率或財務回報，亦難以預計其長遠發展。

每年續投資不少於5000萬

集團又表示，視乎項目持續進展、研究成果及整體財務狀況，擬於未來數年繼續每年投資不少於5,000萬元，以支持進一步的研發活動，包括建立一個海外實驗室，目標是在未來12至18個月內開始運作，以促進持續的實驗及驗證過程，並作長遠研究之用。

集團將繼續以審慎及負責任的方式推進此探索性的生命科學研究。雖然該項目仍處於初期階段，且無法保證未來的應用及財務回報，但董事會相信進一步的進展或可對生命科學研究的更廣泛科學理解作出貢獻。集團亦可能考慮引入更多策略或學術合作夥伴參與該項目，並在適當階段發表由集團研究所產生的學術論文。