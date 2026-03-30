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無紙證券市場料11月實施 已上市公司料5年內逐步納入

商業創科
更新時間：17:47 2026-03-30 HKT
發佈時間：17:47 2026-03-30 HKT

證監會今日（30日）公布，無紙證券市場制度預計於2026年11月16日實施，有關工作在過去一年穩步推進，現已步入後期階段。此外，證監會預計於今年第二季向立法會提交生效日期公告。

系統及流程已進入測試後期

證監會指出，港交所（388）及相關股份過戶處的無紙證券市場相關系統及流程均已進入開發和測試的後期階段，市場參與者將於未來數月內獲邀參與測試。證監會亦已審閱並批准港交所就實施無紙證券市場而需對多項規則及運作程序作出的修訂；有關內容港交所將於稍後公布。

港交所及證券登記公司總會亦已更新其各自有關無紙證券市場的資料文件，其中包括在新制度下的主要費用調整，相關文件亦將於稍後公布。同時，證監會目前正審核6家證券登記公司總會成員尋求成為核准證券登記機構的申請，相關申請狀況的資料將於未來數周在證監會網站公布。

投資者可靈活選擇何時轉換形式

無紙證券市場實施後，新上市的證券將須自上市時起以無紙形式發行。至於實施日期前已經上市的證券，發行人將於5年內逐步納入無紙證券市場制度。發行人及市場將提前收到有關這些安排的通知。持有股份證明書的投資者可靈活選擇何時將其股票轉換成無紙形式。

證監會亦鼓勵中介機構繼續與港交所緊密合作，為無紙證券市場作好準備。鑑於現行在中央結算系統內的名義持有人架構將會保留，中央結算系統的程序只會作出有限度改動，當中最顯著的是從中央結算系統存入及提取證券的流程。這些改動連同修訂後的費用，或會令中介機構需對其自身的業務模式及營運流程，以及其客戶及其他文件作出某些調整。

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