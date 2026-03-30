Visa揭88%港人維持或增旅遊開支 視為生活一部份 逾半已用AI規劃行程

Visa今日（30日）發布《Visa消費者支付取態研究5.0：香港外遊旅客行為與偏好》顯示，面對經濟環境轉變，88%外遊港人表示會維持或增加旅遊開支，而且相關消費平均佔家庭總開支23%，反映外遊已成為港人生活的一部分，不再被視為奢侈的開支。

「策略型旅客」崛起 獎賞回贈成考量

該研究揭示出「策略型旅客」趨勢崛起，60%港人會提前4至12個月規劃行程，將規劃過程視為旅遊體驗一部分。同時，61%外遊港人在申請信用卡時將獎賞回贈列為考量因素，反映旅客選卡時已放眼整個旅程，並將獎賞視為旅遊消費的一種回報。此外，60%外遊港人亦重視信用卡的全球覆蓋率，以確保其卡能在不同目的地、貨幣及商戶網絡中無縫使用。

該研究揭示出「策略型旅客」趨勢崛起，60%港人會提前4至12個月規劃行程，將規劃過程視為旅遊體驗一部分。

日韓台仍是首選 美食體驗主導決策

對於熱愛外遊的港人而言，時間往往是規劃行程時的關鍵考量，36%外遊港人表示有限假期是規劃行程的主要障礙。在行程安排方面，調查指港人平均每次出遊會到訪兩個目的地，其中日本（51%）、台灣（21%）、南韓（15%）、新加坡（13%）、泰國（11%）及澳洲（11%）均是熱門地點。

研究又發現，四分之一外遊港人將餐飲探索視為出行的主要動機，突顯美食已成為影響旅遊決策的重要因素，而非單純的附加體驗。有53%外遊港人更表示會主動探索地道菜式及街頭小食。

AI融入旅遊規劃 對感應式支付安心

科技應用方面，53%外遊港人已將AI視為實用行程規劃工具，用以精簡規劃流程、獲取度身訂造的建議；26%願意在旅途中接受AI輔助決策及支付，反映對相關技術持開放態度，但實際應用仍有待進一步發展。

支付安全方面，32%外遊港人選擇支付方式時最重視安全、私隱與防詐措施；另有64%人表示對感應式支付感到安心。

Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，隨著AI應用日益普及，消費者會善用這些工具進行規劃、預訂及支付決策，而這股趨勢將促進代理式商務（Agentic Commerce）的興起，AI代理可按旅客個人需求及偏好，代為安排更貼身、個人化及順暢的旅遊體驗，而Visa亦正積極推動這一轉變，讓旅客身在何處也能享受智能、安全、無縫的支付體驗。