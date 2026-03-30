大新銀行去年多賺20% 料未來個人貸款增長相對強勁

大新銀行集團（2356）公布全年業績，純利按年升20.2%至24.8億元；每股基本盈利按年增19.7%至1.76元；派發末期息0.49元，全年共派0.8元，按年增加21%。母企大新金融集團（440）純利20.6億元，按年增22.9%；每股基本盈利6.45元；派末期息1.42元，全年派2.58元，按年增加23%。

針對淨息差與新增貸款展望，大新銀行副主席、董事總經理及行政總裁王祖興指出，面對去年下半年以來香港銀行同業拆息下調壓力，集團將繼續調整存款及生息資產組合，穩定淨息差，料全年貸款增長無大幅波動，個人貸款將成為增長相對強勁的板塊。

成功增加往來及儲蓄存款

大新銀行集團表示，儘管在利率普遍下降的環境下經營，大新銀行的淨息差仍擴大24個基點至2.41%，反映成功增加往來存款及儲蓄存款結餘，並積極對資金成本實施嚴謹控制，即使本地銀行業在美聯儲減息後承受息差壓力，該等舉措仍使其具備擴大淨息差的能力。

中東方面，王祖興表示，動盪局勢對全球經濟帶來的負面影響愈發明顯，亦加劇美國未來息率走勢不確定性，若息口回升預計將打擊貸款意欲，但亦有利於淨息差的改善，因此對業務前景審慎樂觀。該集團表示，預計此類風險在短期內將維持高企，將維持審慎保守，保持強韌的財務狀況，同時尋求符合策略之機遇，以為股東創造可持續的回報。

港商業房地產貸款撥備充足

本港房地產方面，大新金融首席財務總監周志良表示，本港樓市正逐步改善，已為香港商業房地產（CRE）貸款預留足夠撥備，預計今年相關減值維持在可控水平。

另外，大新金融集團表示，集團應佔重慶銀行的業績按年增加8%至7.3億元，年內並無錄得於聯營公司投資的減值虧損。

展望2026年，大新銀行集團表示，將保持審慎樂觀取態，受惠於貨幣環境放寬、消費需求持續增長，以及加強香港作為國際金融及財富管理中心地位之政策措施，預期香港經濟將穩步擴張。該集團又指，住宅物業市場方面，按揭利率進一步下調以及本地買家與中國內地投資者的持續需求，料將支持樓價及成交量繼續復甦；至於商業房地產領域，該集團持適度正面態度，預期需求將會增加。