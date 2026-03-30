上商委任張耀堂為行政總裁 今日起履新

上海商業銀行宣佈委任張耀堂為行政總裁，本周一（30日）履新，同日由獨立非執行董事調任為執行董事。

上海商業銀行董事長李慶言表示，張耀堂此前一直擔任獨立非執行董事兼數碼轉型及可持續發展委員會主席，洞悉該行策略重點，並致力推動可持續業務增長、促進創新及創造長遠價值，為該行轉型進程作出顯著貢獻，並將引領該行開創另一階段的業務發展。

上海商業銀行宣佈委任張耀堂為行政總裁。

曾任八達通卡行政總裁

該行又指，張耀堂是零售銀行及支付業務領域的資深專家，擁有逾40年經驗，其中過去25年均擔任高級管理職位；他又曾擔任多項領導職務，包括八達通控股及八達通卡行政總裁。於2023年，張耀堂更獲香港特區政府頒授榮譽勳章，以表揚其對本地社區貢獻，特別是其過往擔任廉政公署（ICAC）防止貪污諮詢委員會委員的服務。

此外，於加入八達通集團前，張耀堂於Visa香港、星展銀行（香港）及花旗銀行（香港）擔任高級管理層職位。他現時亦為數碼港企業發展顧問組成員及香港公益金籌募委員會委員。

