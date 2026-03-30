中電啟德設新總部 投信心一票 嘉道理家族：放眼香港下個100年

嘉道理家族植根香港超過140年，一直視本港為家，嘉道理父子分享，家族成員一直謹記「榮譽伴隨責任與義務」，期望透過自身影響力改善社區，而中電在啟德設立新總部，將「放眼下個100年」，為香港及內地投下信心一票。

米高嘉道理表示，家族對於香港的情義與承諾，可歸納為「價值觀」三字，關鍵在於如何將自身價值轉化為改善社區的行動。

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謹記「榮譽伴隨責任與義務」

「嘉道理家族的價值觀很簡單：對自己誠實。謹記『榮譽伴隨責任與義務』，如果兩者失去平衡，終將失去影響力，再也無法藉此創造機會或造福社會。我們做的一切不止是為了自己，更是為了社區，就像在池中投擲一枚硬幣（意指產生漣漪效應）。」他說。

嘉道理父子分享，家族成員一直謹記「榮譽伴隨責任與義務」。

兒子斐歷嘉道理亦認為，家族在香港有三重角色，包括做好公民、好僱主和好鄰居。他又指，個人特別關注社會的「3H」，即房屋（Housing）、希望（Hopefulness）與快樂（Happiness），期望在這三方面出一分力。

中電位於啟德的新總部去年啟用，米高嘉道理解釋，總部地點落在舊啟德機場跑道起點，地理位置優越且交通四通八達，彰顯家族與中電對香港及內地市場的信心。斐歷嘉道理補充，新總部將「放眼下個100年」，指家族和中電的眼光向來長遠，預見香港仍有巨大增長空間。

去年初有傳言嘉道理家族接觸城中富豪，計劃籌集資金以提升香港形象及振興旅遊業。米高嘉道理證實曾有類似構思，當時深感香港形象被政治偏見所扭曲，政府自身角色受限，但私人企業則相對中立，有必要出一分力，向外宣傳香港的真實面貌，「只要親身來訪會看到穩定與機會」。最終計劃因響應人數不足以及費用昂貴而未能落實。不過，他稱一切事物皆有循環，現時樂見香港已重拾正面評價。

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