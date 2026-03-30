斐歷嘉道理視港為家 計劃在本地娶妻育兒 為家族工作永遠不歇息「準備好服務更多」

嘉道理家族正培育第四代，被視為未來接班人的斐歷嘉道理，近年在家族事務參與度日深。他在訪問中笑言，為家族工作永遠不會歇息，並準備好承擔更多責任，又表態已視香港為家，計劃在本地成家立室。

嘉道理父子在訪問過程很有默契，當父親米高嘉道理侃侃而談，斐歷嘉道理便用紙筆記下重點，等待合適時機再作補充。

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當被問及退休計劃，在旁兒子笑稱自己亦想知道。米高嘉道理重申，「只要我仍然有價值、身體健康（就會做下去）。」

米高嘉道理現年雖84歲，但仍然精神矍鑠、充滿活力，回答問題時優雅而不失幽默。當被問及退休計劃，在旁兒子笑稱自己亦想知道。米高嘉道理重申，「只要我仍然有價值、身體健康（就會做下去）。」事實上，中電前主席、米高嘉道理父親羅蘭士嘉道理一直擔任要職，直至百年歸老。

現年34歲的斐歷嘉道理，是一名「鑽石王老五」。他稱，非常希望在香港建立家庭、養兒育女，認為香港是一個極其安全而且繁榮的大都市，世界上很少地方能與之媲美，亦慶幸家族受到香港市民歡迎。

學會工作生活取平衡

斐歷嘉道理約10年前已參與家族事務，近年陸續加入多間相關企業的董事局，包括去年出任大酒店（045）副主席。斐歷嘉道理表示，多年來一直從父親身上學會經營生意、為人處世之道，笑言為家族工作沒有停下來的一天，二人即使放假亦會討論業務，「有時我和父親一起上班，但和老闆一起回家」。雖然如此，他已學會在工作及生活取得平衡，又說即使工作日漸繁重，亦已準備好為家族服務更多。

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