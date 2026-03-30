英矽智能與禮來達成授權與研發合作 總價值涉27.5億美元 股價曾升近15%

AI驅動藥物發現及開發公司英矽智能（3696）公布，與禮來達成一項全球管線授權與AI藥物研發合作，有資格獲得1.15億美元首付款，並在後續達成開發、監管及商業化里程碑後獲得進一步付款，使交易總價值最高可達約27.5億美元；此外，英矽智能還將獲得基於未來銷售額的分級特許權使用費。受利好消息影響，英矽智能今日（30日）股價一度高見65.75元，升14.9%，目前升8.39%至62元。

根據該合作協議，禮來將獲得一項全球獨家授權，用於開發、生產及商業化針對特定適應症、目前處於臨牀前開發階段、具有潛力成為「同類最佳」的新型口服療法。此外，結合英矽智能先進的Pharma.AI平台能力與禮來於研發推進與疾病領域的深厚專長，英矽智能與禮來還將圍繞禮來選定的靶點開展多項研發合作。

去年虧損擴至逾3.5億美元

英矽智能同時披露，去年度虧損逾3.5億美元，按年擴大19.6倍；經調整虧損4383.4萬美元，擴大93.4%。期內，該公司收入5623.9萬美元，跌34.5%。