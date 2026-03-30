嘉道理父子談中東局勢 中電儲燃分散減震盪 向市民派定心丸「明天的燈依然會亮」

環球局勢複雜多變，中東戰火觸發能源市場震盪。中電（002）主席米高嘉道理（Michael Kadoorie）直言，地緣政治風險已為燃料議題敲響警鐘，目前能源供應處於「黃燈」警戒狀態，但他向市民派定心丸，指中電的供應鏈一向分散部署，有充足的燃料儲備及發電方案，「明天的燈依然會亮」。他又強調，香港應繼續對自身電力供應有掌控權，中電已及早在北部都會區規劃，為本港未來發展作出保障。

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提前思考方案 燃料儲備充足

米高嘉道理與兒子斐歷嘉道理（Philip Kadoorie）接受《星島日報》訪問，米高嘉道理直言，目前燃料問題已發出警告訊號，「如果以交通燈比喻局勢，我們現在處於『黃燈』，還不是『紅燈』」，由於無法判斷事態發展，中電有必要提前思考供電方案。

米高嘉道理表示，能源問題凸顯香港必須對自身電力需求保有掌控權，維持高度自給自足，是支持香港99.999%供電可靠度的基石。

霍峽斷供衝擊小 米高嘉道道：明天的燈依然會亮

但他提及，危機中總有人得益、有人受損，而中電則採取「多元化」對策，其天然氣有不同供應鏈，受到霍爾木茲海峽斷供的衝擊很小，有必要時可以加大燃煤發電，並從內地輸電，而且目前中電有充足的燃料儲備，「所以別擔心，明天的燈依然會亮。」

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燃料帳穩定電費

對於電費影響，中電非執行董事斐歷嘉道理指出，中電與政府訂立的協議設有緩衝機制，能夠透過燃料帳來穩定價格，「我們沒有水晶球，但可依靠機制」。根據管制計劃協議，電費水平在考慮基本電價及燃料調整費因素外，亦設有燃料價格調整條款帳（燃料帳）及電費穩定基金，情況如同錢罌，預先儲備以應付突發情況；而中電今年初亦有動用相關資金，以壓低淨電費。

嘉道理兩父子難得再次接受傳媒訪問，表示將不遺餘力支持「十五五」國策，中電亦積極參與內地再生能源項目。

本港電力需高度自給自足

米高嘉道理指出，連同今次中東局勢在內，多次事件凸顯香港必須對自身電力供應保有掌控權，維持高度自給自足，是支持香港99.999%供電可靠度的基石。他強調，並非排斥其他地區的電力來源，事實上香港與內地亦有機制互相供電，雙方關係緊密良好，但提及2015年曾因深圳塌泥事故，導致西氣東輸二線天然氣供港中斷接近兩個月，印證不能永遠依賴單一來源。

米高嘉道理表示，非常支持北部都會區的願景，中電已提前於北都規劃，向政府提供保證能按時、按量提供所需的電力。

及早規模北都 保障電力供應

有見及此，中電早年已參與北部都會區發展。米高嘉道理表示，因應電力設施長達7年的建設周期，中電已提前於北都規劃，向政府提供保證能按時、按量提供所需的電力，目前合作順暢。他表示，非常支持北部都會區的願景，中電的其中一個主要理念，是提升每個人的生活質素，支持任何能促進香港發展，以及為年輕人提供工作機會、安居樂業的計劃。

斐歷嘉道理亦藉此回應對北都龐大投資的質疑，他指出，中電與政府有靈活調整機制，電力設備將與區內基建發展同步，避免過度投資；並認為在現今局勢下，香港和內地同樣從和平與穩定中受益，但眼見過去25年深圳已急速發展，深感香港不能固步自封，有需要保持競爭力。

支持碳中和願景 與內地洽擴大核電

內地與香港正推動長遠的碳中和願景，今年亦是「十五五」規劃開局，米高嘉道理表示，中電將不遺餘力支持國策，而中電正進行2024年至2028年的五年發展計劃，總投資達529億元，亦積極參與內地再生能源項目，「只要中電能對內地有所貢獻，可以是財務上、技術上，在多個領域都有興趣。」另外，他又指出，目前清潔能源當中，核能始終較太陽能及風能穩定，中電於大亞灣核電廠擁有25%權益，將參與更多內地核電項目，並正跟相關部門討論輸入更多核電來港。

對中東戰事感觸 「各方皆是輸家」

嘉道理家族祖籍可追溯至伊拉克猶太家族，對於中東戰事，米高嘉道理直言，「那些本可以造福人類的能量浪費在戰爭中，是一場悲劇」，認為戰事無論哪一方都會是輸家，對人類生命及家庭造成的創傷難以迅速癒合，期望局勢能早日平息。

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