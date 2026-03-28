軟銀貸款400億美元投資OpenAI 為歷來最大筆美元債 突顯孫正義AI決心

軟銀集團（SoftBank Group）簽署了一筆 400 億美元的貸款，用於資助其對 OpenAI 的投資。

據該公司周五聲明，這筆無抵押的過渡貸款期限為 12 個月，將用於軟銀對 OpenAI 的 300 億美元後續投資以及其他成本。摩根大通、高盛、瑞穗銀行、三井住友銀行和三菱日聯銀行承擔承銷責任；部分還款將透過出售資產來完成。

彭博報道指，這是軟銀至今最大的一筆完全以美元計價的借款，規模反映了創辦人孫正義希望將公司置於全球 AI 熱潮中心的決心。

對OpenAI已投入超過300億美元

軟銀最新對 OpenAI 的押注，是在其已經投入超過 300 億美元的基礎上進行的。OpenAI 現已成為軟銀的一大持股，與其約 90% 的 Arm Holdings Plc 股份並列。Arm 股價今年已上漲超過 40%，受惠於其計劃自行銷售晶片。這對軟銀而言是一大助力，因為它持有數百家未上市初創公司的股份，並需要資金來支持在 AI 領域的大規模投資。

分析：OpenAI及Arm具協同效應

彭博分析師 Kirk Boodry 和 Chris Muckensturm 表示，隨著 Arm 決定自行銷售晶片，軟銀在 AI 半導體領域的風險將增加。由於 OpenAI 被列為首批買家之一，軟銀的 AI 生態系統內可能出現協同效應。Arm 的業務將從僅設計晶片擴展到銷售晶片，管理層的目標是在五年內實現 150 億美元的年收入，而 2025 年的目標是 50 億美元，但利潤率會較低，這將改變 Arm 的市場定位與運營模式。