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Meta傳推有度數AI眼鏡 屬Ray-Ban款式

商業創科
更新時間：12:01 2026-03-28 HKT
發佈時間：12:01 2026-03-28 HKT

據彭博報道，Meta計劃下周推出兩款全新的Ray-Ban人工智能眼鏡，專為配戴度數鏡片的使用者設計。

雖然該公司與依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）合作銷售的眼鏡早已支援度數鏡片，但據知情人士透露，這將是兩家公司首次推出專門為這類人士設計的Ray-Ban款式。

於傳統配鏡渠道銷售

新款眼鏡將提供方形與圓形兩種款式，並主要透過傳統的配鏡渠道銷售。知情人士表示，這些產品並不是Meta新一代AI眼鏡。據悉這些以度數鏡片為核心的版本代號為 Scriber 和 Blazer。

Meta已將AI眼鏡視為其更AI戰略的重要部分，去年推出了最新一代Ray-Ban眼鏡，並首次推出內建顯示器的款式Meta Ray-Ban Displays。行政總裁朱克柏格早前在財報電話會議上暗示，將更大力度推向配戴度數鏡片的使用者。他指出全球有數十億人因視力矯正而配戴眼鏡或隱形眼鏡，「很難想像幾年後人們所戴的大多數眼鏡不是 AI 眼鏡。」

據報蘋果將推AI眼鏡

Meta在AI眼鏡領域已取得初步成功，而其他科技公司，包括蘋果公司，也在加緊追趕。早前有報道指，蘋果計劃最快明年開始出貨其首款眼鏡，屬於不包括顯示器或擴增實境功能的型號。
 

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