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ChatGPT廣告試點6周 年化收入破1億美元 OpenAI擬擴大至全球多國

商業創科
更新時間：15:31 2026-03-27 HKT
發佈時間：15:31 2026-03-27 HKT

據OpenAI發言人透露，公司在美國推出的ChatGPT廣告試點項目，短短六周內其年化收入已突破1億美元。OpenAI於今年1月宣佈，開始在ChatGPT中向部分美國用戶投放廣告，以加大AI聊天機械人的創收。據悉，這些廣告目前僅在免費套餐及價格較低的「Go套餐」用戶中進行測試。

OpenAI發言人強調，現時雖然約有85%的免費用戶符合觀看廣告的條件，但每天實際上只有不到20%的用戶會看到廣告。這意味，在現有用戶群體中，ChatGPT的廣告變現潛力仍有極大的增長空間。

OpenAI重申，廣告與ChatGPT生成的答案完全獨立，不會影響輸出結果，用戶對話內容亦不會與廣告商共享。OpenAI表示，沒有看到對消費者信任指標產生任何負面影響，廣告的拒絕率很低。而且隨著從反饋中不斷學習，廣告的相關性也在持續提高。

擁600間廣告客戶 近八成為中小企業

目前，OpenAI已擁有超過600家廣告客戶，當中近80%為中小企業表示對ChatGPT廣告感興趣。OpenAI計劃在未來幾周內將廣告試點範圍擴大至全球更多國家，包括澳洲、紐西蘭及加拿大。

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