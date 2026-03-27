小米羅福莉稱OpenClaw領跑Agent賽道 預料今年Token需求或現百倍增長

小米MiMo大模型負責人羅福莉出席中關村論壇年會AI主題日時表示，OpenClaw是一個「非常革命性和顛覆性的事件」。她更預料，今年整個token的增長有機會達到100倍。

小米MiMo大模型負責人羅福莉直言，雖然編程（Coding）的人員首選可能仍是傳統工具，但使用過OpenClaw的人都會感受到，其在Agent（智能體）框架設計上處於領先地位，甚至code的最新更新也要向OpenClaw靠攏。

她進一步分析，OpenClaw的最大價值在於「開源」，這有利於社區深入參與，更大幅提升國內次頂級閉源模型的上限。「在絕大部份場景下，它的任務完成度已非常接近最新模型，同時又靠技能體系保證下限。」羅福莉認為，OpenClaw讓更多非研究員也能參與AGI變革，替代重複工作，釋放時間做更有價值的事。

羅福莉強調，結構創新之所以重要，是因為OpenClaw等AI代理越用越聰明的前提，在於其推理（Context）。「現在的難題是：怎麼在1百萬或1千萬的長上下文下，做到成本夠低、速度夠快？」她認為，只有解決這個痛點，才能激發高生產力任務，讓模型實現自我反覆運算，在複雜環境中依靠超長Context完成自我進化。

小米探索「長上下文高效架構」

目前，她的團隊正積極探索「長上下文高效架構」，以及如何在真實的長距離任務上做到穩定且具備高上限。

展望未來，羅福莉預警行業競爭將進一步升級，「更長期的事情是，由於大模型本身在飛速地進步，由於我們有agent框架更好的一個加持，我們能看到我們推理需求。 我相信在今年，已經發生的事情是，在過去一段時間內，已經近10倍的增長。 那麼今年，整個token的增長會不會達到100倍？」這就將競爭維度下探到算力、推理晶元甚至能源層面。