港投公司內部回報率達雙位數 陳家齊：冀更好扮演引資角色

據報港投公司行政總裁陳家齊在海南出席博鰲亞洲論壇的一個分論壇時表示，港投公司2024年全面營運，當年年底已錄得正面的投資回報，至今內部回報率達到雙位數，每1元的投資帶動超過8元的資本跟投，當中很多是海外資金，期望未來港投公司能更好地扮演引資角色。

前沿技術板塊 內地香港機遇多

她指，港投公司現時超過50%資金投資內地項目，30%投資香港項目，20%投資海外項目，認為投資前瞻性的前沿技術板塊時，很多機遇都在內地及香港。

陳家齊又說，港投公司會幫助被投企業對接不同資本、客戶及應用場景，提到投資項目當中，有一間去年年底在港股上市，港投公司幫助該企業對接很多海外客戶，現時其產品服務已銷售到全球超過90個地區。同時投資項目經港投公司盡職審查，其他資金亦會對項目進行審查，形成互相背書。

訪問上海海南 關注高增長創新企

她會後又透露，近期分別到訪上海及海南，關注當地高增長、高影響力的創新企業，尤其人工智能、生命科技、綠色能源等領域。她又說，投資組合不乏來自海南的企業，亦有很多項目由不同城市協作推動產業發展。