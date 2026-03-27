資產管理公司REX與Tuttle擬推2倍槓桿ETF 搶先佈局SpaceX及Anthropic IPO

據路透社報道，根據監管文件披露，資產管理公司REX Shares與Tuttle Capital Management計劃推出與太空探索公司SpaceX及AI初創企業Anthropic尚未發行的普通股掛鉤的2倍槓桿交易所買賣基金（ETF），試圖搶搭預計將成為今年最受矚目的兩宗IPO的順風車。

SpaceX可能在數日或數周內提交IPO申請，而Anthropic的IPO亦預計將於2026年進行。但ETF行業內人士指出，這些ETF申請文件顯示，專注於散戶投資者的資產管理公司正積極搶先競爭對手，推出與尚未公開交易股票掛鉤的產品。

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被指「比賽還沒發明就已到場」

資產管理公司兼ETF發行商F/m Investments LLC創辦人Alex Morris表示，「他們早到彷彿比賽還沒被發明出來就已經到場，試圖在尚未被開發的領域插旗宣示主權。」他亦指出，在ETF生態系統中，盡可能快地超越競爭對手已經成為一種常態。

名為「T-Rex 2倍做多SpaceX Daily Target ETF」與「T-Rex 2倍做多Anthropic Daily Target ETF」的產品，旨在讓持有者在兩家公司正式公開上市後，獲得其單日表現200%的回報。

儘管SpaceX IPO的時機、規模及許多其他細節尚未公開披露，但該公司正積極籌備上市，這可能成為華爾街史上最大規模的 IPO 之一，且高達30%的新股可能預留給散戶投資者。

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