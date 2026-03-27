Anthropic據報最快10月IPO 籌逾600億美元 勢與OpenAI爭奪率先上市

據彭博引述消息報道，聊天機械人「Claude」母企Anthropic，正積極籌備首次公開招股（IPO），最快有望於今年10月掛牌上市，與競爭對手OpenAI競逐成為首家上市的頂級AI企業。消息指，Anthropic已開始與華爾街頂尖投資銀行就潛在上市的牽頭角色進行初步商討。據悉，高盛、摩根大通及摩根士丹利預計將被納入考慮，擔任Anthropic與OpenAI上市案的關鍵角色。

科技媒體《The Information》早前報道，Anthropic是次IPO的集資規模可能高達600億美元。不過，相關討論仍在進行中，尚未作出最終決定。Anthropic、高盛及摩根大通均拒絕置評；OpenAI及摩根士丹利亦未有回應。

獲多間科技巨頭入股

Anthropic於2021年由多名OpenAI前員工創立，在今年2月由阿布扎比主權基金MGX領投的一輪高達300億美元的融資中，Anthropic的估值已狂飆至3,800億美元。

目前，Anthropic背後的投資者，包括Alphabet旗下的Google、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）及英偉達（Nvidia）。這些科技巨頭不僅入股，更透過價值數百億美元的合約，為Anthropic提供專用晶片及技術支援。此外，Anthropic早前更承諾豪擲500億美元在美國興建自家的數據中心。

Claude及其底層技術已成功打入金融及醫療保健等企業客戶市場，並深受開發者群體採用。不過，Anthropic早前與美國國防部產生糾紛，五角大樓今年初更動用通常針對外國敵對勢力的權力，宣佈該公司對美國供應鏈構成威脅。Anthropic隨後入稟法院，指禁令恐令公司損失數以十億計美元的潛在收入，最終於周四（26日）成功獲法院頒令，推翻政府禁用其技術的禁令。