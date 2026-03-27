SpaceX改寫美股IPO「行規」 馬斯克擬加碼散戶分派至30% 路演參觀廠房及火箭發射

綜合《華爾街日報》及路透社報道，馬斯克旗下太空探索公司SpaceX，正計劃改寫華爾街的上市遊戲規則。據悉，這宗有望成為史上最大規模的IPO，最快將於今年6月前登場，目標集資額高達400億至800億美元。為了這場IPO，馬斯克不僅打算邀請投資者到其廠房進行路演，更計劃將高達30%的股份分配予散戶。

一般而言，大多數管理層預期會四處奔波向投資者推銷公司。然而，報道指，作風一向特立獨行的馬斯克正考慮讓投資者來到 SpaceX，參觀製造設施，甚至可能親眼見證火箭發射。據悉，SpaceX正考慮在其位於洛杉磯機場附近的龐大園區，或佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）的火箭發射場舉辦活動。

報道指，SpaceX正探討將高達30%的股份分配予個人投資者，這比例是傳統IPO的三倍以上，通常僅佔5%至10%。此外，SpaceX正考慮給予曾投資馬斯克旗下其他公司的投資者優先認購權，如Tesla股東或曾協助其收購Twitter的投資者。

讓Tesla投資者能參與投資SpaceX

馬斯克去年曾在特斯拉股東會議上表示，希望找到一種方式，讓特斯拉股東能夠參與或投資SpaceX，此舉將是對散戶投資者的敬意。值得注意的是，當特斯拉股東表決馬斯克高達1萬億美元的薪酬方案時，最主要的反對者是機構投資者，而約90%的散戶股東都投了贊成票。

專注航天國防的私募股權公司Liberty Hall Capital Partners執行合夥人Rowan Taylor形容，這次IPO狂熱程度堪比20年前Google上市。他表示，這是一生人一次的時刻，人們會覺得必須參與其中。這種投資慾望是體現投資者對馬斯克的信心。SpaceX相信，這批長期追隨的散戶在上市後不太可能急於退出，或參與「拉高出貨」式的交易。

「車道式」投行分工

為了妥善處理龐大的散戶需求，SpaceX已為投行分配特定投資者群體與地理區域，市場參與者將此描述為「車道式」（lane）結構，即指導投行專注於發行的特定部分，而非在整個交易中廣泛競爭。消息指，摩根士丹利將透過其E*Trade平台處理小額散戶；美國銀行（BofA）負責美國的高淨值人士及家族辦公室；瑞銀（UBS）則主攻國際富豪。花旗（Citi）負責協調國際散戶及機構分銷，而其他投行如瑞穗、巴克萊及德銀等，則分別負責日本、英國及德國等特定地區。

目前，SpaceX的潛在估值高達1.75萬億美元。若成功集資400億至800億美元，將打破沙特阿美（Saudi Aramco）於2019年創下的290億美元集資紀錄，成為全球史上最大宗IPO。報道指，SpaceX預計將在未來幾天內向監管機構秘密提交 IPO 申請，通常在初步提交後數月才會進行公開披露，具體時間取決於監管機構提出多少問題。

此外，為確保上市初期股價平穩，SpaceX亦正考慮要求部分早期大型股東延長禁售期至超過傳統的半年，同時亦希望盡早納入納斯達克100等大型指數，以吸引大量新買家。