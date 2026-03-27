美國私募信貸今季撤資逾千億 360億受困於贖回限制 業界料未來幾季贖回請求續增

據彭博報道，美國私募信貸行業的贖回潮，已導致超過46億美元（折合約360億港元）的資金被困於贖回限制之下，預計未來幾周還將有更多資產管理公司實施類似限制。

據彭博估算及Robert A Stanger & Co.的數據，本季度以來，投資者已試圖從十多隻基金中撤出約130億美元（折合約1017億港元）資金。但由於這些產品通常將季度贖回比例限制在淨資產的5%，投資者目前僅能贖回其申請金額的約三分之二。

續關注Blue Owl贖回需求規模

繼貝萊德及摩根士丹利等公司，阿波羅全球管理和阿瑞斯管理本周成為最新一批限制贖回的金融機構。接下來備受關注的是行業巨頭Blue Owl Capital，該公司上個季度曾採取多項措施以避免限制贖回。市場人士表示，投資者的贖回需求規模以及該公司是否再次避免設限，將成為衡量行業壓力的關鍵。

Corbin Capital Partners信貸副首席投資官John Cocke表示，市場預計未來幾個季度贖回請求將繼續增加。在環境較為平穩時，流動性充裕且有新的資金申購來滿足贖回需求；而在市場感受到壓力時，資金流入會明顯放緩，從而出現更多客戶要求流動性、卻缺乏新增資金提供流動性的情況。

Cocke警告，這可能形成一種反饋循環（feedback loop），限制贖回會使吸引新投資者變得更加困難，從而進一步加大控制資金流出的難度。

每季贖回限制約資產淨值5%或7%

私募信貸公司多年來一直積極吸引零售投資者，推動了面向中小投資者的新型產品激增。但這些基金持有的貸款資產流動性較差，在投資者試圖集中贖回時便出現問題。因此，許多此類產品被設計為「半流動性」結構，通常將每季度贖回比例限制在淨資產價值的5%或7%，同時保留在必要時突破該上限或進一步收緊贖回的靈活性。

雖然部分機構最初曾不惜代價滿足所有贖回請求，甚至超過既定上限，但在最近幾周，大多數機構已開始嚴格限制資金流出。基金管理人表示，這些限制措施對於繼續進行投資部署、避免被迫拋售優質資產以及保護長期投資者至關重要。

花旗集團全球信貸策略主管Michael Anderson表示，一方面是留下來的投資者，另一方面是希望獲得流動性的投資者，管理人必須在兩者之間取得平衡。「如果開始滿足規模過大的贖回請求，那麼剩餘投資組合的質量會變成什麼樣？」

無法保證最終能全額取回資金

對於希望退出的投資者而言，超過贖回上限的申請通常會被按比例處理，僅有部分資金能夠被提取，其餘則被順延至未來周期。在一些情況下，投資者實際拿回的資金甚至不足申請金額的一半。隨後他們還需在後續季度重新提交贖回申請，且若贖回需求持續高企，也無法保證最終能全額取回資金。

阿波羅全球管理總裁Jim Zelter周四表示，行業未能清晰地向投資者解釋流動性限制，而如今投資者正紛紛要求贖回資金。他表示，「在某些地區、某些分銷渠道中」，可能沒有充分傳達這一資產類別所固有的風險，「因此現在出現了短期贖回需求的不匹配。」

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