中芯國際去年多賺39%至6.85億美元 今年仍將維持較大規模資本支出

中芯國際（981）公布去年全年業績，錄得純利6.85億元（美元下同），按年增加39%，每股基本盈利0.09美元,不派末期息。期內收入93.27億元，按年增加16.2%。其中，晶圓代工業務收入為87.96億元，按年增17.5%，繼續鞏固全球純晶圓代工企業第二位置。該公司指，收入增加主要是由於晶圓銷量增加所致。

期內，產能利用率增至93.5%，按年增長8個百分點，在折舊大幅增長的情況下，毛利率增至21%，同比增加3個百分點。去年中芯國際研發投入7.74億美元，按年增1.1%，佔銷售收入8.3%。

今年資本支出將超過公司最近一期經審計淨資產20%

展望今年，中芯國際在年報中給出指引，在外部環境無重大變化的前提下，銷售收入增幅將高於可比同業平均值，資本開支與2025年大致持平，即預計2026年度仍將維持較大規模的資本支出，將超過公司最近一期經審計淨資產的20%。

該公司續指，產業鏈海外回流、國內客戶新產品替代海外老產品的效應將持續下去，為國內產業鏈帶來持續的增長空間，人工智能對於存儲的強勁需求，擠壓了手機等其他應用領域特別是中低端領域能拿到的存儲芯片供應，使得這些領域 的終端廠商面臨著存儲芯片供應量不足和漲價的壓力。即使終端廠商可以通過漲價的方式來消化成本上漲的壓力，也會導 致對終端產品的需求下降，而公司將積極響應市場的需求，推動2026年收入繼續增長。

