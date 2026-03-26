Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中芯國際去年多賺39%至6.85億美元 今年仍將維持較大規模資本支出

商業創科
更新時間：22:31 2026-03-26 HKT
發佈時間：22:31 2026-03-26 HKT

中芯國際（981）公布去年全年業績，錄得純利6.85億元（美元下同），按年增加39%，每股基本盈利0.09美元,不派末期息。期內收入93.27億元，按年增加16.2%。其中，晶圓代工業務收入為87.96億元，按年增17.5%，繼續鞏固全球純晶圓代工企業第二位置。該公司指，收入增加主要是由於晶圓銷量增加所致。

期內，產能利用率增至93.5%，按年增長8個百分點，在折舊大幅增長的情況下，毛利率增至21%，同比增加3個百分點。去年中芯國際研發投入7.74億美元，按年增1.1%，佔銷售收入8.3%。

今年資本支出將超過公司最近一期經審計淨資產20%

展望今年，中芯國際在年報中給出指引，在外部環境無重大變化的前提下，銷售收入增幅將高於可比同業平均值，資本開支與2025年大致持平，即預計2026年度仍將維持較大規模的資本支出，將超過公司最近一期經審計淨資產的20%。

該公司續指，產業鏈海外回流、國內客戶新產品替代海外老產品的效應將持續下去，為國內產業鏈帶來持續的增長空間，人工智能對於存儲的強勁需求，擠壓了手機等其他應用領域特別是中低端領域能拿到的存儲芯片供應，使得這些領域 的終端廠商面臨著存儲芯片供應量不足和漲價的壓力。即使終端廠商可以通過漲價的方式來消化成本上漲的壓力，也會導 致對終端產品的需求下降，而公司將積極響應市場的需求，推動2026年收入繼續增長。 
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
00:34
有片．池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
即時國際
1小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
李小龍被下藥害死？ 向華強爆李小龍離世細節 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
李小龍被下藥害死？ 向華強爆李小龍離世細節 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
影視圈
7小時前
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
00:51
天氣｜回南天殺到 天文台料未來九天濕度最高95% 周末起連續八日有驟雨
社會
11小時前
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
星島申訴王 | 外賣蛋餅放3小時長出霉菌？ 餐廳創辦人拍片實測 結局神反轉
申訴熱話
5小時前
消委會萬能插蘇｜10款適配接頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城「JHE」與另一品牌潛在觸電風險
消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險
生活百科
9小時前
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
生活百科
8小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
5小時前