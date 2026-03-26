中海油去年少賺11.5% 國際油價的上漲將帶來利好兼會通過降本增效來推動業績增長

中海油（883）公布截至去年底全年業績，純利1220.82億元（人民幣，下同），按年跌11.5%，每股基本盈利2.57元，派末期息0.55港元，按年減少16.7%。期內營業收入3982.2億元，按年減少5.3% 。中海油表示，收入減少主要是油氣銷量上升、國際市場油價下降的綜合影響。

今年目標為780至800百萬桶油當量

中海油去年全年油氣淨產量再創新高，達777.3百萬桶油當量，按年大幅增長7%，其中，原油產量按年增5.8%；天然氣大幅增長11.6%。 另外，中海油將今年全年產量目標為780至800百萬桶油當量。中海油高級副總裁閻洪濤指，今年產量目標基於穩健發展原則設定，增長趨勢明確，目前整體市場形勢具備不確定性，產量目標將仍以既定規劃和節奏推進。他續指，鑒於現時有兩個大型油氣天正在開發當中，預期未來五年集團國內天然氣年產量可能從目前的300億立方米增至超過400億立方米。

今年預計資本支出為1120至1220億元 堅持低成本策略

中海油今年預計資本支出為1120至1220億元。中海油高級副總裁兼首席財務官穆秀平表示，中海油將通過降本增效來推動業績增長，堅持低成本策略，包括透過技術進步、技術創新、推行工程標準化、精細化管理等多措並舉。具體包括採用智慧鑽井和無人機運輸等新技術降低運輸成本，推行工程標準化減少後期運營成本等。她續指，集團去年 2025年桶油成本已降至27.9美元每桶，未來將持續在合理範圍內維持成本競爭力，并強調將會在合理的前提下控制成本，並非極限控制。她還說，中海油身為國際化公司，在20多個國家擁有油氣項目，未來將會基於自身特長與管理能力，在全球尋找投資機會，優化海外油氣資產組合。

中海油副董事長、首席執行官兼總裁黃永章補充說，集團高度重視資源為王的戰略發展，一直將勘探投資維持在相對較高水平，以把公司的資源儲備量基礎打牢。

油價的上升帶來利好

2025年布倫特原油均價68.2美元每桶，按年下跌約14.6%。穆秀平表示，集團的油價掛靠國際標桿價，近年來集團的油價與國際、國內標桿價已有所縮窄，相信有助集團收益，即使自中東戰事爆發以來，國際油價波動大，但整體而言油價的上漲對集團的帶來利好，相信隨著會計的入賬，油價的上升帶來的利好將會逐步反映在未來的效益當中。

