市監局辦企業出海良性競爭座談會 比亞迪美團滴滴參與
更新時間：18:04 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:04 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:04 2026-03-26 HKT
中國市場監管總局公布，召開了2026年第一次企業公平競爭座談會，圍繞「規範企業競爭行為，構建企業出海良性競爭生態」主題，與五礦集團、中建集團、寧德時代（3750）、比亞迪（1211）、奇瑞汽車（9973）、滴滴、美團（3690）等企業有關負責人深入交流，聽取意見建議。
座談會由市監局黨組成員、副局長孟揚出席會議並講話，市監局反壟斷總監王鐵漢、有關司局和單位主要負責官員參會。
市監局：深入整治內卷式競爭
市監局指，孟揚介紹了局方在維護市場公平競爭、支持企業培育競爭新優勢方面開展的工作。他強調，市監局將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加強反壟斷監管執法，加強企業合規指導，深入整治「內卷式」競爭，深化競爭領域制度型開放，更大力度支持企業開拓國際市場、實現高質量發展。
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