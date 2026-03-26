內地「考研名師」41歲猝逝 遺8億商業版圖 為11歲愛女留下「一生的錢」

內地教育網紅、知名升學規劃導師張雪峰，於24日因心源性猝死離世，年僅41歲。其猝然離世的消息令人惋惜外，他持有的5億至8億元（人民幣，下同）巨額遺產，也同步成為公眾關注的焦點。張雪峰在內地全網坐擁4000萬粉絲、屬「頂級網紅」，生前號稱「敢說真話」、風格鮮明，他曾直言「所有文科專業都叫服務業」，更將生物、化學、環境、材料等專業貶為「四大天坑」，憑藉爭議言論收穫大量關注。從最初的補教名師起步，張雪峰一步步深耕教育領域，逐漸成長為横跨多領域的商業巨頭。

從補習老師到頂級網紅 曾直播3小時收入2億

回顧張雪峰的商業軌跡，早在2016年，他憑藉「七分鐘解讀34所985高校」的影片爆紅；2021年創立「蘇州峰學蔚來教育科技」，打通高考升學指導全鏈條商業模式；2024年高考季，其直播間推出11999元夢想卡、17999元圓夢卡兩款志願填報服務，2萬個名額3小時內售罄，創下3小時收入2億元的紀錄。

依托4000萬粉絲流量池，張雪峰商業價值持續攀升，單條視頻廣告報價25萬元起，線下直播報價每小時40萬元，其商業版圖則以教育為核心，覆蓋文旅研學、圖書出版、文化傳媒及投資領域。據內媒報道，其生前名下關聯11家企業，核心資產為蘇州峰學蔚來，2024年營收突破8億元，估值5億至8億元，其個人持股75%；此外還持有多家公司股權及京蘇多地房產，外界估算遺產規模約3至8億元人民幣。

此外，張雪峰對外投資3間公司，其中100%持股的蘇州峰火輪科技負責峰學蔚來系統開發管理；另投資永鑫融耀、永鑫開拓兩隻股權基金，聚焦半導體及人工智能領域，合計投資31家企業，部分已融資至D輪。

「神仙公司」上四休三

內媒指出，峰學蔚來員工福利優厚，實行上四休三、每月最後一周三天小長假，員工入職滿兩年可享蘇州購房無息資金支持，金額為個人年薪，滿三年深造可獲半額學費補助，被稱為「神仙公司」。

未來估值具不確定性

他生前已設立2000萬元員工工資保障專項賬戶，要求公司長期儲備200名員工半年工資，並強調「就算我倒下，公司也能維持半年」。不過，張雪峰作為公司最核心的IP，其離世後公司面臨客戶信任度驟降、流量入口斷裂、業務可持續性存疑等挑戰，未來估值存較大不確定性。

為11歲愛女「賺夠一生的錢」

張雪峰曾在福州巡講中表示，旗下一公司即將上市，上市後即可變現掙幾個億、另一公司估值5億至8億元，加上每年講課收入數百萬元；採訪中更直言，若女兒學習不佳便送其進銀行，並稱「我兩家公司長期存款都是過億的，女兒去哪個銀行工作，我就把錢存哪裡」。

据悉，張雪峰早在2025年3月就訂立條款，指定女兒為唯一繼承人，其名下包含11家企業股權、超過1億元個人存款全部遺產均由女兒繼承，總資產估算約5億至8億元人民幣。不過，外界仍對其遺產分配問題討論紛紛，有律師指出，若有遺囑則按遺囑分配，無遺囑則現任配偶作為第一順位繼承人，將分得約67%資產。目前其婚姻狀態存爭議，網傳其再婚但未領證。綜合來看，其11歲女兒最終可能僅分得約16.5%遺產，且因未成年需由監護人代管。