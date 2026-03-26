PAObank易名平安數字銀行 客戶存款總額突破120億元 擬今年拓個人貸款業務

本港大多數字銀行仍未脫離蝕錢困局。平安數字銀行（原稱PAObank）行政總裁姚文松表示，該行2025年的虧損有所收窄，今年來的虧損情況亦進一步收窄，期望在更多新產品推出及人員擴張下，可盡快扭虧。2024年該行的全面虧損為3.47億元。他又指今年該行將力拓較大型的中小企客群，並計劃年內新拓保單融資等有抵押個人貸款業務。

去年該行的淨利息收入按年增長62%至逾2.2億元。截至去年底，其存款總額已突破100億元，截至今年3月15日進一步增至超過120億元。然而，去年該行全來自中小企的商業銀行業務總貸款餘額僅微升至36億元。對此，他回應指，該行現致力擴張資產負債表，所得存款資金除用作貸款業務，亦會投放於同業市場的固定收益投資。去年底該行的總資產按年大增1.35倍。

中東戰事對客戶影響不大

關於中東戰事對中小企客戶的影響，他明言該行有就此進行壓力測試，至今未見客戶受太大影響，同時該行現更聚焦跨境業務。至於中小企貸款質素，他指整體市場情況並無明顯改善，該行亦有受影響。

他料受惠跨境業務，以及在中小企業務團隊和相關產品的投放，並着眼較以往大型的中小企客戶，今年貸款可望加快增長。此外，該行計劃今年開拓個人貸款業務，但無意推私人貸款，而會集中於有抵押個人貸款，如保單融資、孖展融資及財富相關融資。

另外，該行宣布換上全新品牌，由原叫PAObank易名為平安數字銀行（PingAnDB）。姚文松解釋，是次易名，因該行策略是以服務華人為主，此前只得英文名稱，現換名有個中文名稱，可讓人更易認識其品牌外，亦代表與集團中國平安（2318）有更深化的聯繫，以發揮品牌效應。