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惠康夥中糧集團簽戰略協議 料2026年銷售規模將超過1億港元

商業創科
更新時間：14:34 2026-03-26 HKT
發佈時間：14:34 2026-03-26 HKT

惠康與中糧集團舉行戰略合作協議簽約儀式，雙方宣佈正式建立長期合作關係，將加強在優質食品供應、品牌推廣、供應鏈運作與消費升級等多個範疇的合作。

雙方在未來將重點推進四大合作方向，一是加強優質產品的直接供應，中糧集團旗下多元化的優質食品將優先透過惠康各銷售渠道推出，進一步豐富米麵油、乳製品、肉製品、酒類、茶飲等主要產品類別；二是提升供應鏈運作效率，結合惠康本地配送及門店網絡，加快新鮮與快速消費品的貨品流轉效率；三是推動品牌及市場推廣合作，攜手推出新品、節日推廣活動、以及健康飲食相關宣傳等活動，提升消費者體驗；四是加強食品品質與安全管理，嚴格執行食品安全標準，完善產品可追溯機制，共同保障顧客的飲食安全。

目前，雙方主要合作領域包括蒙牛乳製品、福臨門包裝食用油、梅林罐頭、家佳康豬肉等。預計於2026年，中糧集團品牌產品在惠康的銷售規模將超過1億港元。

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