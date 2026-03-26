Token成AI時代貨幣 內地全民派3000萬 專家：未來3到5年像水電般「隨取隨用」

在AI全球競賽之際，Token作為可計量、可定價、可交易的「結算單位」，已演變成AI產品最直觀的價值指標。繼確定Token中文譯名為「詞元」後，國家超算互聯網再次推出詞元大派送，單人可免費領最高3000萬Tokens，續用價低至每百萬詞元0.1元。

港股「詞元第一股」迅策科技（3317）亦隨之成最大受益者，其深耕AI實時數據基礎設施，商業模式正加速向按Token消耗計價演進。迅策昨日急升13%，今日最新回吐約1%。

體驗時長延長至4月6日

具體而言，新用戶註冊登錄即可獲贈1000萬詞元，一鍵部署OpenClaw再增1000萬「養蝦」專屬詞元。第一波福利用戶將體驗時長延長至4月6日。此外，參與SClaw功能測試的用戶還可額外獲得1000萬詞元。活動期間，0.1元/百萬詞元的特惠續用價也將延續至4月6日。

而這並非首次贈送詞元，早在半個月前，國家超算互聯網宣佈向全體OpenClaw用戶，免費發放限時兩周的Token額度，總計1000萬詞元。

騰訊提供高達22萬Token配額

事實上，隨「養龍蝦」持續走熱，用戶使用過程中的算力成本問題也隨之凸顯。而據業內估計，一個成熟智能體的日均詞元消耗可達傳統對話模型的數十倍。

在今年英偉達（NVDA）GTC 大會演說中，行政總裁黃仁勳將「Token」定義為智慧經濟時代的基礎貨幣。一般而言，大多數應用程序界面（API）按每百萬 Token計算價格，中文通常1個Token對應約0.5至0.7個漢字，具體視模型分詞而定。而有模型數據顯示，Open AI百萬個Token價格為0.2美元（約1.56港元）；腾讯混元系列模型价格前不久亦有调整，旗下Tencent HY2.0 Instruct模型輸入價格從0.8元/百萬tokens，漲至0.4505元/百萬tokens；輸出價格從2元/百萬tokens，漲至11.13元/百萬tokens。

而為激勵員工使用AI，各大公司也相繼提供Token福利。如騰訊每年為員工提供最高達22萬元價值的Token配額；英偉達計劃為工程師提供相當於其基礎工資約一半的Token預算；亦有OpenAI旗下AI編碼服務Codex相關工程負責人披露，越來越多求職者在面試時更關心「能獲得多少推理計算資源」；Sam Altman更曾設想，未來「全民基礎算力」甚至可能取代「全民基本收入」。

日均詞元調用量已超140萬億

國家數據局局長劉烈宏昨日表示，截至2025年年底，全國已建成高質量數據集超過了10萬個。截至今年3月，中國日均詞元調用量，已經超過了140萬億，相比2024年初的1000億增長了1000多倍；相比2025年底的100萬億，三個月時間增長了40%多。

分析人士指出，隨調用量激增，計算效率與成本控製成為核心痛點。迅策則通過高質量、場景化的垂直行業數據，為Token調用加裝「增效器」。

甚麼是Token（詞元）?

Token（詞元）是AI模型處理文本的最小單位，其調用量能真實反應AI模型使用強度和用戶粘性。

國家數據專家咨詢委員會委員張向宏表示，目前詞元分兩個階段來看，詞元上遊是高質量數據集，高質量數據集再往前是數據資源；下端是在各行各業應用的智能體和大模型。從該角度來看，詞元是構成智能體和人工智能大模型的最小單元，就像一塊塊積木，搭成了智能體的應用。未來3到5年，詞元應該發展成就像電和自來水一樣，隨取隨用，用多少買多少，用多少付多少錢。

然而，建設更多高質量數據集，亦會面臨諸多挑戰。首先，目前數據高質量開發利用給生活帶來很多便利，提升效率。若數據安全性沒有得到保障，也會帶來很多隱私泄露等；算力上，GPU仍然有比較大的提升空間，且若個人、企業和政府大規模用人工智能，電力耗費相當大。