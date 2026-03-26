內地單人最高免費領3000萬AI Tokens 專家：未來3到5年像水電般「隨取隨用」

繼確定Token中文譯名為「詞元」後，國家超算互聯網啟動詞元大派送，單人可免費領最高3000萬Tokens。當Token成為可計量、可定價、可交易的「結算單位」時，港股「詞元第一股」迅策科技（3317）成最大受益者，其按Token計價的商業模式正加速落地。迅策昨日急升13%，今日最新回吐約1%

日均詞元調用量已超140萬億

國家數據局局長劉烈宏昨日表示，截至2025年年底，全國已建成高質量數據集超過了10萬個。截至今年3月，中國日均詞元調用量，已經超過了140萬億，相比2024年初的1000億增長了1000多倍；相比2025年底的100萬億，三個月時間增長了40%多。

分析人士指出，隨調用量激增，計算效率與成本控製成為核心痛點。迅策則通過高質量、場景化的垂直行業數據，為Token調用加裝「增效器」。

詞元是構成智能體的最小單元

國家數據專家咨詢委員會委員張向宏表示，目前詞元分兩個階段來看，詞元上遊是高質量數據集，高質量數據集再往前是數據資源；下端是在各行各業應用的智能體和大模型。從該角度來看，詞元是構成智能體和人工智能大模型的最小單元，就像一塊塊積木，搭成了智能體的應用。未來3到5年，詞元應該發展成就像電和自來水一樣，隨取隨用，用多少買多少，用多少付多少錢。

然而，建設更多高質量數據集，亦會面臨諸多挑戰。首先，目前數據高質量開發利用給生活帶來很多便利，提升效率。若數據安全性沒有得到保障，也會帶來很多隱私泄露等；算力上，GPU仍然有比較大的提升空間，且若個人、企業和政府大規模用人工智能，電力耗費相當大。