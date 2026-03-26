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Meta再裁員數百人 聚焦AI戰略削減元宇宙投入

商業創科
更新時間：10:51 2026-03-26 HKT
發佈時間：10:51 2026-03-26 HKT

據彭博報道，Meta正裁減數百個職位，影響包括銷售、招聘以及Reality Labs硬體部門等多個團隊。此次裁員將影響美國及其他國際市場的員工，部分受影響的員工將獲得其他職位調配機會，可透過調動至其他地點繼續留在公司任職。據悉，Reality Labs部門的部分成員周三被要求遠端辦公，以配合此次裁員安排。

此次裁員影響的員工總數少於1,000人。Meta在今年年初全球約有79,000名員工。

Meta發言人表示，Meta各團隊會定期進行重組或實施調整，以確保處於實現目標的最佳狀態，在可能的情況下，會為職位可能受影響的員工尋找其他發展機會。

2028年前投千億美元 建美國基礎設施

在AI領域，Meta預計今年資本支出將高達 1,350 億美元，創下紀錄。CEO朱克伯格表示，Meta 將在2028年前投入6,000億美元於美國基礎設施專案。

今年以來，Meta已多次裁員。主要負責開發AI眼鏡、虛擬實境頭戴裝置等硬體的內部部門Reality Labs，於今年1月裁員超過1,000人，因為Meta將更多資源轉向AI穿戴裝置，並減少對「元宇宙」虛擬世界產品的投入。

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