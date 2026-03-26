Meta再裁員數百人 聚焦AI戰略削減元宇宙投入
更新時間：10:51 2026-03-26 HKT
發佈時間：10:51 2026-03-26 HKT
發佈時間：10:51 2026-03-26 HKT
據彭博報道，Meta正裁減數百個職位，影響包括銷售、招聘以及Reality Labs硬體部門等多個團隊。此次裁員將影響美國及其他國際市場的員工，部分受影響的員工將獲得其他職位調配機會，可透過調動至其他地點繼續留在公司任職。據悉，Reality Labs部門的部分成員周三被要求遠端辦公，以配合此次裁員安排。
此次裁員影響的員工總數少於1,000人。Meta在今年年初全球約有79,000名員工。
Meta發言人表示，Meta各團隊會定期進行重組或實施調整，以確保處於實現目標的最佳狀態，在可能的情況下，會為職位可能受影響的員工尋找其他發展機會。
2028年前投千億美元 建美國基礎設施
在AI領域，Meta預計今年資本支出將高達 1,350 億美元，創下紀錄。CEO朱克伯格表示，Meta 將在2028年前投入6,000億美元於美國基礎設施專案。
今年以來，Meta已多次裁員。主要負責開發AI眼鏡、虛擬實境頭戴裝置等硬體的內部部門Reality Labs，於今年1月裁員超過1,000人，因為Meta將更多資源轉向AI穿戴裝置，並減少對「元宇宙」虛擬世界產品的投入。
最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
2026-03-24 15:48 HKT
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
2026-03-25 11:00 HKT