港企承接北都前期基建 與國企競爭難打「價格戰」 整合優勢打聯營牌 建設成本慳兩成

北部都會區作為香港未來二十年的經濟發展新引擎，正掀起建築業的新一輪洗牌與機遇。當市場目光紛紛投向地上的創科園區、商業地標等項目時，地下基建工程項目亦開始進行。其中，從事複雜地下工程領域的駿傑集團（8188），自去年底起已正式承接北都前期基建項目，集團主席及執行董事莊峻岳接受《星島頭條》專訪時直言，面對龐大工程量與內地大型央國企的競爭，價格戰絕非長遠之計，故善用熟識本地法規及施工經驗，整合雙方優勢化敵為友，才能實現共贏。

北部都會區的版圖劃分為四大功能區，莊峻岳介紹道，洪水橋一帶主打高端專業服務和物流樞紐，結合住宅、商業及交通樞紐，強化與深圳跨境聯繫並創造大量就業；新田科技城為核心的創新科技地帶，則聚焦創科及高科技產業；古洞北及粉嶺北作為口岸商貿及產業區，以商貿、產業及住宅為主，緩解房屋壓力的同時促進跨境合作；東部的藍綠康樂旅遊生態圈則強調自然保育與休閒旅遊。

前期基建先於片區開發

駿傑集團項目則集中分佈於元朗南、落馬洲及洪水橋等重點發展區域，主要涉及淨水設施、箱形暗渠及儲水庫等基礎工程。莊峻岳直指，這些看似隱於地下的設施是北都發展的根基，例如箱形暗渠可強化防洪排水能力，避免水浸慘況重演；淨水設施與儲水庫，直接關係區域供水與水質安全，保障社區及產業用水需求，前期基建若未能如期交付，上蓋的片區開發根本無從談起。

北都成工程界新發展機遇

不過他坦言，在北都建造過程中遇到複雜地質、城市環境限制、嚴格的環保要求，以及勞工及成本壓力等挑戰。例如元朗南建築、河流密集，需先解決地形問題才能施工；氣候變化令低窪地區排水工程難度大增，以往僅需在11月至4月的旱季趕工，如今需應對頻發的「50年一遇」的降雨；工地協同上，物料運輸、工人調配、工序銜接也需高度協調。

在過去，2018至2019年公營工程撥款申請困難，其後疫情衝擊下，動工的項目數字一路下跌，北都的發展則為他們帶來了新的發展契機。但面對具價格優勢、產業鏈完整且具超大型項目管理經驗的內地國企、央企，市場普遍擔心本地建築商陷入惡性「內捲」。但莊峻岳並不視內地同行為競爭者，反而積極大打「聯營牌」，近年在不同項目也有與國企，例如中國建築合作，以透過優勢互補而非競爭的模式共同競投項目，實現一加一大於二。

港企熟法規 內企技術有優勢

他指出，內地工程公司的規模、資源有顯著優勢，尤其在技術方面，「講新技術，確實比不上內地公司，他們的技術更新速度快很多」，因此確實會有競爭壓力。但內地公司進入香港市場，沒有本地勞工，且需面對嚴格的本地法規與牌照等門檻；而駿傑集團作為本地公司，對本港市場的地質條件、法律法規、施工慣例及環保要求有深度了解，且持有建造業議會頒發的五個最高級別註冊專門行業承造商牌照，涵蓋扎鐵、落石屎及結構鋼鐵等核心工序；此外也能解決本地工人與輸入外勞三比一的比例問題，恰好彌補了內地企業本地化落地的不足。

近期，北都一直強調提升執行的速度與效率。他指出，現已引入各類新技術提升效率，例如AI 鑽機及智能吊運機械，能取代部分人工操作，提高施工精準度。而透過跟內地新技術的合作，有望使北都建設成本降低兩成、速度提升兩成。

倡設PPP基金紓緩政府財政

隨著北都項目進入全面爆發期，資金流成為市場與投資者關注的焦點。財政司司長陳茂波早前在《財政預算案》中宣布，未來兩個財政年度將從外匯基金投資收益中，轉撥共1500億港元至基本工程儲備基金，專項支持北都及相關重大基建。

但莊峻岳指出，長遠而言，單靠公帑投入必將加重政府財政負擔。他建議，可以加快設立專門服務北都基建的PPP基金（公私營合作基金），由政府牽頭，聯同大型金融機構及實力基建企業共同發起，優先挑選現金流穩定、社會效益顯著的項目試點，如區域供冷系統、智慧停車場、大型污水處理廠等。投資方或可通過20至50年的分期回款保障現金流安全，在此模式下，可讓政府減輕前期財政壓力，將建設與營運風險合理分攤給市場，同時引入私營機構的管理效率，加快北都建設。

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