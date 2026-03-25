Meta收購AI新創或被叫停 傳中國禁Manus創辦人離境

英國《金融時報》報道，中國已禁止人工智能（AI）新創公司Manus兩名共同創辦人離境，提升對Meta Platforms以20億美元收購該公司的監管審查。

高管京被約談 限制離境

報道引述消息指，常駐新加坡的Manus行政總裁肖弘及首席科學家季逸超，本月在北京被國家發展和改革委員會約見，被問及是否違反了外國直接投資規定，隨後被告知不得離開中國，但仍可在境內自由活動。消息強調，目前尚未有人被起訴，Manus正尋求法律援助以解決此事。

審查涉國安及外資規定

自今年1月起，北京持續審查Meta收購Manus是否違反外國直接投資規定，以及會否對國家安全構成潛在風險。知情人士透露，相關審查仍處初期階段，監管當局最終亦可能選擇不予干預。惟極端情況下，不排除要求撤銷這宗交易。

Meta稱交易合法 料妥善解決

就事件回應，Meta發言人回應路透社時強調，該項收購完全符合相關法律法規，預期調查將獲適當解決。

Meta去年12月宣布收購Manus，後者專注研發通用AI代理技術，可作為「數位員工」在最少提示下執行研究、自動化等任務。市場估計Manus估值介乎20億至30億美元。