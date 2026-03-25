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OpenAI終止視頻生成服務Sora 專攻生產力工具 戰略收縮料準備IPO

商業創科
更新時間：11:43 2026-03-25 HKT
發佈時間：11:43 2026-03-25 HKT

據彭博報道，OpenAI計劃終止旗下AI視頻生成平台Sora，該應用程式自去年9月推出僅六個月即告終。OpenAI執行長Sam Altman於周二內部備忘錄中宣布，除面向消費者的應用外，面向開發者的Sora版本及ChatGPT內的視頻功能亦將同步停止。

Sora曾以「AI短視頻社交平台」為定位，迅速攀上蘋果App Store榜首，並獲迪士尼10億美元戰略投資及逾200個經典角色授權。惟產品市場需求未明，且耗費大量運算資源。迪士尼回應稱，尊重OpenAI退出視頻生成業務的決定。

重組安全團隊 Altman專注融資基建

此次調整被視為OpenAI在潛在IPO前的戰略收縮。公司正將資源集中於「生產力工具」，整合ChatGPT桌面應用、編程工具Codex及瀏覽器為「超級應用」。Altman同時宣布，未來數周將推出新型人工智慧模型「Spud」，而Sora團隊將轉攻機械人技術。

此外，Altman不再直接監督安全團隊，轉而專注於融資和供應鏈，打造數據中心。公司同步重組安全與保安團隊，以深化開發流程整合。

非營利部門擬年投10億美元

OpenAI基金會宣布，2026年將投資10億美元於AI相關項目，重點防範生物威脅及推動生命科學研究。該機構去年獲公司重組後26%股權，估值約1300億美元，成為全球最具規模的慈善機構之一。

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