萬寧4.25西九辦嘉年華 設6大主題區逾40種體驗
更新時間：17:55 2026-03-24 HKT
發佈時間：17:55 2026-03-24 HKT
發佈時間：17:55 2026-03-24 HKT
萬寧宣佈，將聯手本地身心健康領域品牌及社群策劃者吳卓豪（Charlz Ng），於4月25至26日入駐西九文化區，舉辦大型Wellness沉浸式快閃體驗 「萬寧 BoostUP 好狀態嘉年華」。
是次嘉年華以「重新定義Wellness」為核心理念，大會將逾50位香港的健康專家、運動領袖及社區建設者。同時，場地設有6大主題區及兩大舞台，合共提供逾40種體驗、星級教練課程、Play Zone運動競技、身心療癒工作坊、健康專家分享會等。
萬寧表示，將透過沉浸式互動、身心體驗、社區連結及現場由萬寧專業健康團隊提供一系列免費健康檢測，鼓勵大眾由單一健康問題，走向全方位健康。
最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
2026-03-23 10:58 HKT
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
2026-03-22 12:00 HKT