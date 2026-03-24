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永明金融獲標普上調評級至AA 指財務風險狀況高度穩健

商業創科
更新時間：17:11 2026-03-24 HKT
發佈時間：17:11 2026-03-24 HKT

香港永明金融（Sun Life 永明）宣布，評級機構標準普爾已將公司的長期財務實力評級及發行人信用評級由「AA-」上調至「AA」，評級展望為「穩定」。

標普亦指出，永明金融集團一直保持領先的競爭優勢，並擁有高度穩健的財務風險狀況。作為集團的核心附屬公司，Sun Life 永明預期將繼續受惠於集團的資本實力等優勢，進一步鞏固其財務穩健性。

Sun Life永明為集團在亞洲區內最大的市場，貢獻集團在區內超過四成的基本純利，成為推動集團業務增長的主要引擎。

香港永明金融行政總裁林嘉言表示，是次評級上調不僅肯定Sun Life永明穩健的財務實力、業務韌性及長期增長動力，更體現了客戶對其持續信任。在這堅實基礎上，公司將繼續以審慎嚴謹的態度落實策略，推動以客為本的創新，並為持份者創造可持續價值。

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