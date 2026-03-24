AI決策權成企業新核心 首席人工智能官 年薪直逼2400萬 CAIO需具備三大能力

人工智能（AI）浪潮席捲全球，不單顛覆企業的商業模式，更令企業對AI人才的渴求由技術層面上升至戰略決策層。滙豐（005）宣布，任命David Rice出任首位「首席人工智能官」（Chief AI Officer，簡稱CAIO），將於4月1日正式生效。此消息令CAIO一職成為市場焦點，究竟這個新興職位與傳統「首席技術官」、「技術總監」（CTO）有何分別？其「錢途」又有多可觀？

CAIO vs CTO 投資報酬率高10%勝同業

滙豐表示，CAIO將為滙豐採用人工智能提供明確的企業領導，支持其「打造未來銀行」的願景，嵌入能惠及員工與客戶的AI解決方案；首席技術官（CTO）職責亦有擴大，以加強其技術基礎，支持AI的大規模部署。這包括現代化核心平台、建立一個供員工使用的中央AI平台以存取各類模型，以及領導重要的戰略合作夥伴關係。

至於企業已有CTO或資訊總監（CIO），為何仍需單獨增設CAIO？過去，AI技術往往只被視為IT部門的一個子項目；如今，AI已能直接影響企業的產品開發、客戶服務、風險管理甚至商業模式。若以「起樓」解釋分析兩者差異，CTO如同工程建築師，負責地基與結構穩固；CIO則是室內設計師，優化日常運作流程；而CAIO則是「未來屋規劃師」，決定如何利用AI預見並改變商業版圖。

具體而言，傳統的CIO/CTO主要處理「如何實施」的技術問題，其中CTO負責企業整體的IT基礎設施、網絡安全、軟件開發及日常系統運作；CAIO則要思考「為甚麼要做」以及「做了會怎樣」，其決策可能徹底改變企業的商業模式。

而從商業價值來看，IBM商業價值研究院2025年調查顯示，有CAIO的企業，AI投資回報率高10%，且創新表現超越同業的可能性也高24%。2025年4月調查則顯示，48%英國富時100指數企業都有CAIO或同級職位，74%企業高層認為AI對公司成功非常重要。

職位五年激增三倍 年薪最高逾二千萬

IBM數據顯示，已有26%企業設立CAIO；而根據LinkedIn數據，CAIO的人數則在過去五年內增加了近三倍。由於此類職位要求極高，既要精通機器學習演算法，又需具備深厚的商業策略背景，令其身價水漲船高，具體薪酬則因企業規模及地區而異。

參考AIjobs HK數據，香港中大型企業CAIO年薪360萬至600萬元，上市企業或獨角獸為600萬至1200萬元；跨國企業或金融機構年薪為1200萬至2400萬元；內地招聘平台顯示，如成都某科技公司為CAIO開出每月2.6萬至5萬元人民幣、「13個月糧」的待遇；上海更有大型人力資源諮詢上市公司，豪擲10萬至20萬元人民幣的月薪及「15個月糧」來招攬AI大將，如此計算年薪亦逾百萬。

根據外國人力資源機構的數據，歐美大型金融機構或跨國科技公司，CAIO的薪酬待遇（包括花紅及股權）年薪超過七位數美元（即超過780萬港元）。教育平台Northwest Education的研究亦證實，CAIO以約37.6萬美元（約290萬港元）的平均底薪居新興高管職位榜首。

CAIO需具備三大能力

隨著滙豐等大型龍頭企業率先佈局，CAIO或將成為未來企業競爭力的標配。而對企業而言，CAIO需要具備宏觀視野，且能將AI技術與業務目標緊密結合。

綜合市場上企業的招募需求來看，高薪聘請的CAIO必須具備三大能力。首先是戰略翻譯能力，即將AI技術趨勢轉化為可落地的商業方案。不僅需要對技術有深度理解，還能夠將技術概念商業化表達出來。

其二是跨域統籌，不僅需領導數據科學家及演算法工程師，還需同時聯動市場與營運部門，打破技術與業務壁壘，並要具備財務敏銳度以制定定價策略；第三是風險把控能力，隨着全球AI監管法規趨嚴，CAIO需確保演算法公平、保護隱私，並應對數據合規與倫理挑戰。

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