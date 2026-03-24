為何Gen Z要下線？｜林小珍

筆者從事媒體工作，經營社交平台，基本上每日都要上Threads、碌Instagram、看YouTube，有時難免會出現數碼疲累(Digital Fatigue)，間中都會短暫逃離一下。有時會覺得這可能跟年紀漸長，眼睛容易疲倦有關，但原來數碼疲累不只在我們Gen Y發生，近年Gen Z也出現下線潮。

數碼原生也現疲態

市場主流界定Gen Z為1997年至2012年出生的一群，他們的成長階段正值Web 2興起，社交媒體湧現的時期。他們能夠毫不費力操控數碼工具，猶如與生俱來的能力一般，因此被稱為「數碼原生」(Digital Native)。市場原本一片預期這群「數碼原生」，生活大小都會在網上解決，將推廣資源全到集中到網上，甚至是大力推動由用家建造的Web 3生態圈，但這個想像似乎沒有如預期般出現。

商業顧問德勤去年發表的一份調查顯示，有兩成的英國消費者，過去12個月曾經刪除社交媒體應用程式，而Gen Z有刪除社交媒體程式的比率更高達29%，更有超過一半(53%)的受訪Gen Z支持禁止16歲以下的兒童及青少年使用社交平台。

投身社會 減社交媒體依賴

Gen Z對社交媒體的看法有變，很大程度和他們進入人生新階段有關。Gen Z現在的年齡介乎14至29歲，當中有相當大部分已經入讀大學，甚至投身社會。他們過去因為行動上很大程度要依賴父母，社交平台反而成為他們的自由空間，但他們現在有自主的能力，能夠到不同地方探索，對網絡的依賴亦可以減少。

此外，Gen Z的學習和工作都離不開手機和電腦，與作為中小學生比較多時間作為娛樂工具不同，提起手機和電腦難免跟壓力扯上關係，雖然Gen Z不少娛樂和購物都仍然使用手機，但日用夜用都難免生厭，都會想擺脫一下。

AI生成內容泛濫 反感加劇

在青少年階段，我們很容易被感官刺激所吸引，同時還未建立自我形象，渴望獲得朋輩的認同，社交媒體正好充斥著官能刺激的內容，而讚好和Follow的功能亦提供了社交認同，但當Gen Z長大成人，經過不同刺激的洗禮，很多時會轉向更有涵養的內容，建立了自信亦令他們不再依賴Like數慰藉心靈。

Gen Z在吸收知識和培養出審美能力後，對於無養份的腦殘內容(Brain Rot)，反而較Gen X或更年長的朋友有更強的防禦力，甚至心生厭惡。而近期AI生成內容泛濫，令社交媒體充斥著大量假資訊，更進一步加強Gen Z對社交媒體的反感。

商界反向O2O 宣傳實體活動

雖然說多了Gen Z刪除社交媒體帳戶，但仍然屬於少數，大部分Gen Z需要數碼排毒時，可能只是減少使用時間，或者暫時移除程式，仍然會保留帳戶，不時瀏覽一下。商界經過一輪「元宇宙」和純網上的市場推廣後，近期又再次回歸實體的市場推廣，情況似乎重返大約10年前的O2O手法，不同的是，當年是Offline to Online，透過實體活動將客戶由線下帶到線上，例如吸引他們點讚專頁或登記成為手機程式會員；現在可能是反向的Online to Offline，透過網絡告知消費者實體活動資訊，但真正能夠建立客戶關係的卻是現實世界的親身體驗。

筆者除了每個交易日在網上平台跟觀眾跟進市況，今個月亦舉辦了兩場實體活動，跟支持者面對面交流，反應都非常熱烈，火速爆滿。跟觀眾朋友親身交流，不單能夠建立感情聯繫，更是筆者一個數碼排毒的機會，當然亦要感謝客戶的鼎力支持。筆者未來亦會舉辦更多見面活動，有興趣的朋友可以在JuneDay的社交平台獲得最新資訊。

林小珍