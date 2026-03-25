便利店轉型攻「情緒價值」 概念店專賣盲盒吸年輕客 生意額高出120%

便利店品牌7-Eleven正積極從傳統店鋪轉型，開拓精品潮玩領域。集團位於啟德體育園的概念店自2月開業以來，生意額較一般商場店鋪高出120%，其中新設的IP和盲盒產品等非傳統便利店商品佔營業額三分之二，成功吸引年輕客群。7-Eleven香港及澳門常務董事雷理良透露，年內計劃開設逾20間新店，改造50間舊舖，目標2028年完成分店轉型。

7-Eleven香港及澳門常務董事雷理良透露，年內計劃開設逾20間新店，改造50間舊舖，目標2028年完成分店轉型。

「探索式消費」客群年輕化

7-Eleven的啟德概念店於2月初開業，摒棄傳統便利店格局，店內設置精品潮玩專區，包括香港7-Eleven歷來最大的人氣精品及盲盒專區、12部扭卡機、偶像周邊專區，以及全新寵物專區引入三大本地品牌。

雷理良指出，啟德店顧客群明顯年輕化，「很多Gen Z顧客會特意來『探索』，逗留時間比一般便利店長」。這種「探索式消費」模式帶動店鋪生意額較商場店高出120%，驗證了「給予顧客情緒價值」的商業邏輯。他透露，「這類商品我們以後會做很多，希望滿足不同的客群，能做到『到處發掘』」。

攻鮮食方向正確 改造60間店鋪

除了潮玩，「鮮食」是品牌另一轉型重心。7-Eleven去年7月在銅鑼灣開設首間鮮食概念店，引入現場製作的港式地道美食及精品咖啡7CAFÉ。雷理良披露，該店鮮食銷售佔比已達30%，2025年7月至12月鮮食銷售急升35%，「我們見到鮮食是對的方向，但覺得未夠」。集團已將模式複製至觀塘順利邨及天水圍天耀邨，反應理想。

目前7-Eleven在港澳擁有超過1,130間分店，市場佔有率超過68%，每月服務4,200萬顧客。集團今年將開設逾20間新鮮食概念店，並改造60間現有店鋪，當中包括增加港式美食攤檔、引入綠色裝潢概念等，目標2028年完成分店轉型。雷理良強調，改造計劃涵蓋自營及加盟店，「我們會出錢與加盟商分享回報，他們對新概念都很歡迎」。

非煙草類錄單位數升 鮮食增長勁

談到本港今年零售市道，雷理良表示「審慎樂觀」，並透露集團今年首兩個月非煙草類產品銷售錄得單位數增長，鮮食升幅最為顯著，「顧客對我們的鮮食產品有信心，無論是早前推出的番薯、粟米，還是熱狗、冬甩，市場反應都很好」。

面對零售市場競爭加劇，雷理良認為7-Eleven的優勢在於「差異化」與「創新」。「我們專門做了很多盲盒、IP聯乘、K-pop 產品，以及寵物產品，希望帶給顧客新鮮感。」他透露，集團正探索開發原創IP，但是未有實質的計劃。

慶祝45周年推「7元任斟」思樂冰

7-Eleven在1981年1月3日於跑馬地開設香港首店，今年剛好45周年。該公司今日（25日）於原址推出「復刻版」概念店，重塑1981年開業時的經典面貌，包括玻璃樽裝汽水、舊式電飯煲茶葉蛋，標誌性的「思樂冰」（Slurpee），以及時光倒流的優惠價，當中包括「7元任斟」活動，顧客只要攜帶8吋x8吋（約20cm x 20cm）的容器，7元便可任斟思樂冰。

7-Eleven今日（25日）於原址推出跑馬地「復刻版」概念店。

「我們希望喚起香港人的集體回憶」，雷理良期望7-Eleven能成為香港根深蒂固的品牌，他又指45周年慶祝活動將持續半年至9月，包括與ComplexCon潮牌展合作、推出自家品牌服飾系列（襪、T恤等）、以及每兩周推出限量版聯乘。顧客可透過其手機應用程式預購限量版產品。

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