香港財富傳承學院任命黃永光、包文駿為副主席 陳惠仁、邱詠筠入董事會

香港財富傳承學院公布董事會的四項任命，包括信和集團主席黃永光、包玉剛實驗學校聯合創辦人包文駿獲委任為副主席，大正資本有限公司創辦人兼首席投資總監陳惠仁、帝盛酒店集團主席及執行董事邱詠筠，則獲委任為董事會新成員，四項任命已於今年1月17日起生效。

香港財富傳承學院主席鄭志剛表示，隨著黃永光、包文駿、陳惠仁及邱詠筠加盟董事局，香港財富傳承學院將進一步深化並拓展各項工作，協助家族制定具戰略性的傳承規劃。此舉將有助鞏固香港作為全球頂尖家族辦公室樞紐的地位，同時為社會創造共享價值。

過去兩年，該學院透過逾20場深度培訓活動，匯聚超過3,100名全球家族資產擁有者與新世代領袖；推出Impact Link (iLink) 線上平台協助慈善家及家族辦公室對接具影響力的慈善項目，以及與摩納哥阿爾貝二世親王基金會（Prince Albert II of Monaco Foundation）等國際頂尖機構締結戰略合作夥伴關係，鞏固了其作為全球家族「超級聯繫人」的關鍵角色。