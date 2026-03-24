金融學院「金融領袖計劃」今年度錄取22名學員 來自金融業不同界別

金融學院公佈，錄取22名高級行政人員參與2026年度「金融領袖計劃」。 該22名學員分別來自金融行業的不同界別，包括銀行、保險、投資銀行及資產管理、專業服務及金融監管機構。

金融學院於2022年推出該計劃，為香港啟發及培育下一代高層金融領袖。計劃致力培養學員的領袖思維，加強他們從宏觀視角思考金融議題的能力，並拓闊他們的專業網絡，同時亦為學員提供與金融和其他界別的頂尖領袖對談的獨特機會。

過去四屆培育86名學員

計劃每年錄取來自不同背景、現職於行政總裁以下一或兩個級別的高級行政人員。過去四屆培育來自近50家公營及私營機構合共86名學員，為香港建立堅實的金融領袖人才庫。

據公佈，2026年度計劃於去年底接受報名期間，業界反應踴躍，收到不少優質的申請。經過嚴格甄選程序，金融學院會員事務委員會批准錄取22名申請者。

金融學院在香港各金融監管機構，包括金管局、證監會、保監局及積金局合作下成立。