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滙豐任命David Rice為首位首席人工智能官 艾橋智：對實現AI願景有重要作用

商業創科
更新時間：10:37 2026-03-24 HKT
發佈時間：10:37 2026-03-24 HKT

滙豐（005）宣布，任命David Rice出任首位首席人工智能官（Chief AI Officer），4月1日起生效。

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讓所有員工使用生成式AI工具

滙豐表示，新職位將為滙豐採用人工智能提供明確的企業領導，支持其「打造未來銀行」的願景，嵌入能惠及員工與客戶的AI解決方案。該公司指，任命是滙豐更廣泛推動AI規模化部署的一部分，旨在讓所有員工都能使用生成式AI工具，以簡化流程、程序和政策，並為面向客戶的員工提供所需的 AI 工具，以便提供更個人化的服務。

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滙豐集團行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）表示，將賦能員工使用AI，為每位客戶創造個人化體驗，並以安全、即時且大規模的方式待客，同時保持人類的判斷、決策與責任感作為核心，「David將在幫助我們實現這一願景方面發揮重要作用。」

David Rice表示，人工智能將在滙豐的未來計劃中扮演越來越重要的角色，非常高興能接任這一新職位，推動公司轉型。他過去曾擔任滙豐企業與機構銀行業務的首席營運官。

擴首席技術官職責 大規模部署AI

此外，滙豐又宣布擴大首席技術官（CTO）Mario Shamtani的職責，以加強其技術基礎，支持AI的大規模部署。這包括現代化核心平台、建立一個供員工使用的中央AI平台以存取各類模型，以及領導重要的戰略合作夥伴關係。

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