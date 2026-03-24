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蘋果6月舉行年度全球開發者大會 料發布一系列AI功能

商業創科
更新時間：09:52 2026-03-24 HKT
發佈時間：09:52 2026-03-24 HKT

據彭博報道，蘋果公司（AAPL）宣布計劃6月8至12日舉辦年度全球開發者大會，屆時該公司將展示一系列人工智能(AI)功能。

蘋果公司在周一的聲明中表示，本屆大會將重點介紹蘋果平台的重大更新，包括AI領域的進展以及新軟件和開發者工具。6月8日一場線下主題演講活動將在蘋果總部舉行。

報道指，今年的開發者大會對蘋果相當關鍵，因該公司需要在人工智能領域發起反攻，當周將從發布的iOS 27作業系統開始。

通常為軟件展示會

蘋果正在著手升級Siri語音助手，以提供更像聊天機械人的界面。公司還準備對作業系統進行底層清理，因為在某些情況下，這些系統已經變得臃腫且漏洞繁多。

全球開發者大會通常是以軟件為中心的展示會，但過去蘋果也曾利用該活動發布新硬體。例如2023年，蘋果發布了Vision Pro。不過，預計今年的活動不會發布任何重量級的新設備。

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