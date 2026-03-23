投資基金公會冀灣區擴理財產品銷售渠道 招攬更多業界入會

早前傳內地收緊基金互認（MRF）計劃 下基金投資目的地限制，以防資金流入美國。香港投資基金公會主席余振聲表示，沒有聽到收緊的消息，實際上過去6至8個月有多隻互認基金產品獲批，這些產品主要投資境外市場，同時在早前與內地監管部門交流中，對了解到他們對境外投資環境和產品發展很感興趣，冀以借鑒成熟市場的經驗來發展內地市場。

希望擴大銷售渠道

為加強投資者對南向通產品的認識，「跨境理財通」去年已允許內地合作銀行在客戶要求下，協助安排與香港銀行建立三方在線對話或視頻會議。 余振聲表示，多年來一直與內地監管部門保持密切合作，去年7月和今年1月都前往北京與中國證監會溝通，探討業界在大灣區框架下的業務機會，目前對基金銷售渠道建設持樂觀態度，但是仍希望未來銷售渠道可進一步擴展，如進一步擴大香港持牌人士在大灣區的銷售業務範圍，讓香港的基金經理人能夠直接向大灣區投資者介紹產品，直接讓投資者受惠。

投資基金公會現會員總數增至104位

對於未來發展計劃，香港投資基金公會行政總裁葉森森透露，公會將於下月推出新標誌，今年已新增4個會員，現會員總數增至104位，超過一半是基金管理公司，未來公會將積極與內地監管機構及國際市場加強溝通，繼續團結業界，吸引更多會員加入。

加強投資者工作 幫助其了解私募信貸產品

近期全球私募信貸市場爆發危機。余振聲表示，私募信貸對並非新產品，但在香港市場則屬較新產品，過去12個月的確出現了一些個別危機事件，将與會員保持密切溝通，對其加強產品特性說明和風險等級披露，同時亦會透過更多陳述和解釋工作，幫助投資者理解這類產品的風險特徵和適用情境。

公會副主席李珮琪補充說，私募信貸產品本身沒有問題，惟任何投資產品均存在風險，未來公會將積極加強投資者教育工作，幫助投資者了解熟悉產品，並認為個別事件不會影響投資者對該類別的興趣。