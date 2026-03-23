3香港夥冠忠推「環島中港通巴士通行證」 月費最低38元

和記電訊（香港）（215）旗下3香港及3SUPREME宣布，與冠忠巴士集團旗下「環島中港通」合作，推出「環島中港通巴士通行證」增值服務，客戶每月低至38元，即可享一程跨境直通巴士車票，適用於深圳、珠海、廣州、佛山等內地城市，過百條指定路線，車票正價每張約50至300元不等，折扣最高達一三折。

根據入境處數據，近月每逢星期五平均逾30萬香港居民出境北上，反映北上過周末已成新常態。3香港年前已推出5G數據三地自「遊」行月費計劃，配合一卡兩號及內地漫遊全網通等服務。是次新增生活化增值服務，除原有5G數據三地月費計劃客戶外，所有3香港及3SUPREME客戶均可選用。

客戶選用服務後，須於My3或3SUPREME App登記AlipayHK內的「環島中港通」官方小程序帳戶，每月可於官方小程序獲得「每月兌換劵」，並於小程序內換取所需車票。