近半美國人想買中國電動車 獲大讚價格親民 YouTuber擬墨西哥買車回美

隨著美國新車平均價格逼近5萬美元（約39萬港元），令愈來愈多美國消費者將目光投向更加便宜的中國電動車（EV）；不過，美國政府出於數據安全及保護本土就業的考量下，實際上已透過100%關稅禁止中國汽車進口，當地則有民眾直言，很想有機會買一輛、甚至只是試駕一下。

美國居民嘆根本無法買到

據路透報道，Cox Automotive一項訪問了802名計劃在兩年內買車的美國消費者調查亦顯示，高達49%受訪者認為中國汽車具備「非常好或極佳」的價值；更有40%的受訪者支持中國汽車品牌進入美國市場。

報道引述了一位28歲的美國居民Sooren Moosavy指出，出於環保考量及偏愛電動車的駕駛體驗，正物色一款平價電動車，但其心水清單上的3款車都是來自中國的比亞迪（1211）、吉利（175）及極氪（Zeekr）。他表示，這些車款除了車身緊湊、內飾豪華，最重要是價格親民，但根本無法在美國買到。

配備駕駛輔助系統 內置迷你雪櫃

以點評中國車款而在YouTube坐擁百萬點擊的汽車愛好者Rich Benoit亦指出，中國車款最吸引人的始終是價格。他表示，很多人只想要一輛高效、安靜且低成本的代步工具。他又透露，正考慮在墨西哥買一輛比亞迪，然後駛過邊境，聲稱「這是唯一的方法，我想在美國擁有一輛中國電動車」。

目前中國電動車在歐洲多地售價均低於3萬美元（約23.4萬港元），並配備進階駕駛輔助系統、內置迷你雪櫃，甚至提供唱卡拉OK功能。汽車購物網站Edmunds高級專題編輯Clint Simone就指出，早前試駕多款中國車型後，認為以如此親民價格提供先進科技，實在令人驚嘆。

當地經銷商不樂見中國車發售

不過，汽車經銷商卻持相反意見。調查顯示，僅15%的經銷商支持中國品牌進入美國，只有26%相信它們能符合美國安全標準；同時銷售福特及雪佛蘭等品牌的俄亥俄州車商Rhett Ricart坦言，若中國車獲准發售，顧客絕對會搶購，這正是經銷商目前不樂見的局面。

美國主要汽車貿易團體本月更去信政府，以競爭力擔憂為由，強烈要求將中國車企拒諸門外。俄亥俄州共和黨參議員Bernie Moreno更揚言，「只要我還有一口氣，中國汽車就不會在美國銷售。」對此，中國駐華盛頓大使館反駁指，中國汽車受歡迎是因為其高質量及技術創新。

至於美國總統特朗普（Donald Trump）今年1月曾表示，只要中國車企僱用美國工人，他對其在美國設廠持開放態度。