許正宇稱宏利AI投資助推動保險業轉型 去年訪加期間促成遷冊好事

宏利人壽保險（國際）繼去年12月遷冊來港後，計劃擴大其在香港的投資及業務，包括進一步加大人工智能投資，並擬將其亞洲首席AI總監派駐香港。財庫局對此表示，有關舉動充分體現宏利對香港作為國際金融中心及人工智能發展樞紐的信心。

展示香港「金融+人工智能」地位

財庫局局長許正宇指出，宏利的人工智能投資拓展計劃有助推動保險業數位轉型及創新應用，展示香港在「金融+人工智能」領域的區域領導地位。

財庫局將繼續與監管機構及業界緊密合作，積極推動金融機構負責任地應用人工智能，持續優化監管制度，促進人工智能與金融業深度融合，助力香港把握全球科技革命機遇，進一步鞏固國際金融中心地位。

許正宇又指，去年5月訪問加拿大期間，親自向宏利的高級管理層推廣香港的獨特優勢，其後促成好事，宏利於同年12月成為公司遷冊機制生效後首家遷冊來港的保險公司。

遷冊後，宏利將專責有關人工智能的重要高級職位設於香港，並計劃加強人工智能研發及應用投資，再次反映香港在集團全球業務布局中的戰略意義，並將可為本地金融科技生態注入新動力。